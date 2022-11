Első fokozatban

A felkészülés során megtörtént a téli tisztántartásban részt vevő személyek oktatása, az úttartozékok pótlása, a burkolat és padka felkészítése a téli üzemeltetésre, az ideiglenes hóvédművek elhelyezése - sorolta az igazgató. A megyében összesen 183 kilométernyi gyorsforgalmi és 2544 kilométernyi fő- és mellékút tartozik a kezelésükbe. Ehhez 59 nehézgépjármű áll rendelkezésre, 14 rakodógép és 7 hómaró adaptarrel is felszerelhető univerzális munkagép - tudtuk meg. Ütemezetten avatkoznak be jelenleg az I. készenléti fokozatban egy fő lát el ügyeletet. A II. síkosság mentesítési fokozat +3 fok alatti hőmérsékletnél és 5 centiméteres csapadéknál áll be, a II. fokozat pedig amikor a 24 órán belül lehulló hhó vastagsága meghaladja az 5 centimétert. A IV. Elhárítási fokozat akkor lép életbe, ha ónos eső esik vagy 20 centimétert meghaladja a hó vastagsága, hófúvással kombinálva.

Információt az Országos Meteorológiai Szolgálattól, saját útmeteorológiai hálózatukból, útellenőröktől és társszervektől valamint lakossági bejelentések útján szereznek be. Az akcióidő úttipusonként változik I.rendű főút esetén 1,5-2 óra a helyszínre érkezési idő 4-6 óra a beavatkozás ideje - ettől a gyakorlatban rövidebb időt teljesítenek - emelte ki az igazgató. Az utak besorolása a védekezés módja szerint őrjáratos, rajonos és fehér utakra tagozódik melyből a rajonos vagyis az út veszélyes részeire kiterjedő védekezés a képviseli a legnagyobb arányt.