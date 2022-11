Már megkapták a levelet a miskolci önkormányzattól azok a kereskedők, akiknek üzletük Miskolc belvárosban a sétáló utca mentén található. Mivel idén a sokszorosára emelkedett energiaárak miatt nem lesz sem díszkivilágítás, sem hagyományos karácsonyi vásár, a város úgy döntött, a főutcai kereskedők kitelepülhetnek az üzletük elé az adventi időszakban, és ott kínálhatják áruikat. Ezúttal az önkormányzat elengedi a közterület-foglalási díjat. A levélben azt is hangsúlyozzák, hogy az idén először lehetőség nyílik arra is, hogy utcai művészek, zenészek, bábosok, táncosok szórakoztassák közönségüket szintén a sétálóutcán. A város szerint „új értelmet nyer az adventi vásár Miskolcon azzal, hogy a helyi vállalkozások, sétálóutcai üzletek tölthetik meg az utcát, hiszen az idén ők lesznek azok, akik kirakataik karácsonyi díszeivel is ünnepi hangulatot teremtenek”.

Takarítani kellene

Azonban nem minden kereskedő örül a rendhagyó adventi időszaknak. A Centrum áruház közelében három hónapja nyitotta meg ruházati üzletét Bozsó Gabriella.

– Abszolút nem jó ötlet a kitelepülés. Akinek itt üzlete van, nyilván nem fog maga elé kitelepülni. Főleg, ha ruházati üzletről beszélünk. Sem öltönyt, sem inget nem fognak a vásárlók az utcán próbálni. Azonban sok minden mással tudna segíteni az önkormányzat. Először is rendbe kellene tenni a főutcát. Mert most koszos, piszkos, és olyan emberek járnak itt, akik nem tudnak kulturáltan viselkedni. A főutcának van egy 100 méteres szakasza, ami tele van galambürülékkel, azt sem tudják rendben tartani. Néha látjuk a seprőautót, de jó lenne, ha ez minden reggel végiggurulna a sétálóutcán. Nem is tudom, hogyan gondolták, hogy nem lesz karácsonyi díszkivilágítás! Rengeteg bérleti díjat fizetünk, ennek a kis üzletnek több száz ezer forint a tarifája, nem tudom, mire költi a pénzt. Legalább arra az időszakra felkapcsolhatnák a fényeket, amikor a legtöbben vásárolnának, délután 3-tól 7-ig. Probléma az is, hogy a belvárosban nem lehet ingyen és normálisan parkolni. És persze azt is hozzá kell tenni, hogy olyan munkahelyek kellenének a városba, ahol tisztességes fizetést kapnak az emberek. Mert minimálbérből nem tudnak vásárolni – fejtette ki véleményét az üzletvezető.