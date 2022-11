Az Alapítvány a Rákos Gyermekekért csaknem 10 millió forint értékben szerzett be különböző eszközöket, ezzel támogatva a Velkey László Gyermekegészségügyi Központ (GYEK) betegellátását.

Az onkológia nehéz terület

– Nagy öröm, hogy egész évben, de az év vége felé közeledve egyre több alkalommal kerül sor adományozás miatti találkozókra – mondta dr. Révész János a kórház főigazgatója. A gyermek onkológia az egyik legnehezebb területe az orvoslásnak. Nehéz a gyerekeknek, mert olyan betegséggel néznek szembe, ami az életüket veszélyezteti, és nehéz a szülőknek is. Nagyon hatékony és jó módszerek vannak ezeknek a betegségeknek a leküzdésére, és sok esetben eredményes a gyógyítás, de a beavatkozások és a gyógyulás ideje hosszúra nyúlik – hangsúlyozta a főigazgató. Ezt el kell viselniük a gyerekeknek és a szülőknek is, akik számára ez nagy mentális és fizikai terhet jelent. A GYEK onkológiai osztálya Magyarország egyik legnagyobb adományokkal rendelkező osztálya és szakmailag is az egyik leghatékonyabb, legeredményesebb. Az intézmény számára is prioritást élvez sok esetben az ő kérésük – tette hozzá a főigazgató.

Több évtizedes kapcsolat

Az alapítvány célja, hogy mindent megtegyen a daganatos gyermekekért, és hogy élhetőbbé tegye a mindennapjaikat. A kapcsolat a kórházzal és a GYEK onkológia osztályával több évtizedes. 21 éve támogatják őket – tudatta Varga Áronné, a kuratórium elnöke. Azóta már több tízmillió forintot adományoztak különböző célokra és eszközökre. Most is örömmel álltak a kezdeményezés mellé, hogy újabb eszközökkel támogassák a gyermekek gyógyulását.