Egy új, négy kötetes Szentírást adott ki „A Könyvek – a Biblia nagy regénye különleges formában” címmel a Kálvin Kiadó és a Magyarországi Bibliatársulat. A sorozat különlegessége, hogy a Biblia szépirodalmi értékeire helyezi a hangsúlyt. A kiadvány arca Szalay László Pál, a Telkibányai Református Egyházközség lelkipásztora volt a 27. Nemzetközi Könyvfesztiválon Budapesten, az október 2-án, a Millenáris Európa Pontján tartott könyvbemutatón.

Díszes kivitelben

– A Kálvin Kiadó kért föl rá, hogy a fesztiválon népszerűsítsem a könyvet Visky András íróval közösen. Bubik Réka színművész is közreműködött benne, a Tékozló fiú történetét olvasta föl. Talán azért eshetett rám is a választás, mert gyakran vizsgáltam a Biblia és az irodalom kapcsolatát – mondta Szalay László Pál. – A Könyvek egy négy kötetes, mamut Biblia gyönyörű kivitelben, amely kifejezetten azokat célozza meg, akik eddig esetleg még nem találkoztak a Szentírás szövegével. Három kötet az Ószövetség belőle: Kezdetben, Erőm és énekem és Így szól az Úr címmel. Az egykötetes Újszövetség címe pedig Meghalt és föltámadott.

Regényfolyamként hat

A kiadványt a könyvesboltokban nem a vallási könyvek, hanem a szépirodalmi kötetek között lehet megtalálni.

– A szöveg az eredeti, régi Bibliára hasonlít, hiszen nincs versekre tagolva, hanem árad a történet. Olyan mint egy regény, mert nincsenek benne hasábok. Anno az 1200-as években Stephen Langton canterbury érsek kezdte el a Szentírást fejezetekre osztani a könnyebb kezelhetőség kedvéért. Aztán csak az 1500-as években számozták meg a verseket. Az első nyomtatott Bibliák már mind szakaszokra osztva jelentek meg, később pedig kereszthivatkozásokkal, amelyek az igehirdetés szolgálatát segítik az istentiszteleteken. A Könyvek című sorozatban minden bibliai könyv előtt talál az olvasó egy útmutatást a könyv szereplőiről – fejtette ki a lelkipásztor.

A Bibliakiadás reneszánsza

Számos különleges kiadvány jelenik meg napjainkban a Bibliák sorában.

– A magyar nyelvű Biblia mindig fekete és puritán küllemű volt. Sokan úgy is hivatkoztak rá, hogy a „fekete könyv” és a nem vallásos emberek távolinak érezték. Körülbelül nyolc éve kezdtek el nyitni a kiadók afelé, hogy legalább a borítója legyen más. Az újabb kiadások között említhetjük például az Ez az a nap! keresztény koncertre kiadott Jézus Bibliát. Ebben a Krisztusra vonatkozó igék bordóval vannak szedve. Magyarázatos Bibliáról van szó, hiszen több ismertetővel egészítették ki a fő szöveget. A Biblia: Egyszerű fordítás pedig arra törekszik, hogy a hétköznapi nyelvre ültesse át a kánaáni nyelvet. A külföldi kiadások között több ökológiai Biblia is megjelent, mint a The Earth Bible, azaz A Föld Bibliája, vagy a The Green Bible, vagyis A zöld Biblia. Ez utóbbiban zölddel szedték a teremtésvédelemre vonatkozó szakaszokat – sorolta a lelkész.