Rengeteg katicabogár gyülekezik a fehér falfelületeken ezekben a napokban. Főleg, amikor süt a nap, jelezte egyik Olvasónk, aki több százra becsülte a rovarokat háza falán. Mint mondta, máshol is látott hasonlót, volt, ahol egy fehér színű szobrot leptek el a katicák.

A jelenség okairól kérdeztük dr. Gyulai Péter biológust, akitől megtudtuk,:a katica kifejlett bogáralakban telel, és ilyenkor, ősszel keresi a megfelelő telelőhelyet. Azért másznak fel a falakra, mert ahogy hűl az idő, a talaj közelében egyre hidegebb lesz, a fal viszont melegebb, főleg ha a nap is rásüt. A bogarak, nemcsak a katicák, behúzódnak az épületekbe, a tető alá, a repedésekbe.

– Az azonban nagy baj, hogy az olvasó több száz katicát látott, ugyanis hazánkban szinte már csak harlekinkaticákat látni, amely behurcolt faj. Eredetileg biológiai védekezés céljából hozták be Kínából Európába, ugyanis nagy levéltetűpusztító. Rendkívül aktív és agresszív ragadozó, és sajnos már szinte teljesen kiirtották a nálunk honos fajokat, a hétpettyes és a kétpettyes katicát, de minden más katicát is, ami hazánkban megtalálható volt. Az én házamban is van egy hely, ahová behúzódnak telelni a katicák, de kétpettyest nem láttam legalább hat éve, hétpettyest pedig egyet fedeztem fel az idén – vázolta a helyzetet a biológus.

Változatos külső

Jelezte: a harlekinkaticák az emberi létesítmények közelében szaporodnak el a legjobban, valószínűleg azért, mert ott jó telelőhelyeket találnak. De szinte az egész országban tömegesen fordulnak elő. Külső megjelenésük rendkívül változatos. Vannak közöttük pettyesek, egyszínű feketék, bordók, fekete-bordók, fekete-pirosak pettyel vagy petty nélkül és narancsszínűek is. Szinte nincs is két egyforma harlekinkatica.

Gyors elterjedésüket az segítette, hogy iszonyatosan életképes ragadozók. Ha nincs mit enniük, nekiesnek minden másnak. Például más katicafajok petéjének és lárvájának. Ez történt az idei nyáron is, hiszen a nagy szárazság miatt nem volt elég levéltetű.

– A harlekinkatica az oka annak is, hogy egyre kevesebb lepkét látunk, hiszen a lepkék petéjét és kicsi lárváját is előszeretettel fogyasztja. Nagy kárt okoz a szőlészet-borászatban is. Szüretkor óhatatlanul belekerül a bogár a mustba. Mivel büdös vegyületet tartalmaz, megkeseríti a szőlő levének ízét, ráadásul az erjedést is gátolja. Tehát a harlekinkatica óriási károkat okoz a hazai élővilágban és a mezőgazdaságban. Védekezni lehet ellenük piretroid tartalmú készítményekkel, az azonban a pókokon kívül minden rovart elpusztít, és csak ideig-óráig hatásos. Egyszóval, katasztrófa a harlekinkaticák elszaporodása – fogalmazott dr. Gyulai Péter.