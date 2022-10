Készültségben

Mészáros Zsolt a mezőkövesdi Széchenyi Szakgimnázium csapatát erősítette. Ő az akadályfutást és a lövészetet várta a legjobban. Tóth Adrián, aki szintén a mezőkövesdi gimnázium tanulója arról beszélt, hogy már régóta gyakorolnak akadálypályán, illetve van gyakorlatuk lövészetben is. A Vay Miklós Református Technikum csapata Sárospatakról érkezett. Tanáruk, Winkler Zsolt 4 diákot készített fel a haditornára.

„Újak vagyunk a versenyben, elsősorban tapasztalatszerzés most a célunk, nyáron kezdtük el a Honvéd Kadét Programot” – foglalta össze Winkler Zsolt tanár. Négyesi János sárospataki diák az mondta, hogy ő az akadálypályát, a gránátdobást és a lövészetet várta a legjobban.

„Nagyon jó érzés látni, hogy nagyon sok fiatal vesz részt a megyei haditornaverseny idei fordulójában, már csak azért is, mert a megyei középiskoláinak közel harmada, 19 csapat jelentkezett erre a megmérettetésre – nyilatkozta a Borsod Online-nak Alakszai Zoltán, a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Védelmi Bizottság elnöke. – Minden csapatverseny erősíti a csapatszellemet, másfelől pedig ennek azért is van jelentősége, mert egyfajta utat mutathat a fiataloknak a katonai pálya irányában, és egy reális perspektívát nyithat az életükben.”

Nagy Géza őrnagy azt szeretné, ha ez a program bekerülne az iskolák versenynaptárába is. „Talán az egyik legérdekesebb feladat a tájékozódási futás a mátrixpályán, ahol a gyerekek a memóriájukat, a tájékozódásukat, a helyzetfelismerésüket tudják tesztelni. Az akadálypálya, a kézigránátlövés és a lövészet is nagyon nagy sikert arat. Ezekhez képest talán kevésbé kedvelt ezekhez képest a váltófutás, de a katonák állóképességének az alapját a napi testnevelés alkalmával is a futás szolgáltatja, ezért ebben is meg kell mérkőzniük” – foglalta össze a Toborzó Iroda vezetője.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.