A tiszalúci Petőfi Sándor Művelődési ház és Könyvtár nagyterme megtelt a polgárőrszervezetek, települések, rendészetek, a természetvédelmi őrszolgálat, a vadőri, halőri szolgálat, illetve a rendőrség és a közszolgálati egyetem, valamint a társzervek képviselőivel.

Mint csordás László, Tiszalúc alpolgármestere előjáróban elmondta, a közszolgálati egyetemen településbiztonsági menedzserképzés indult, melynek ő is a hallgatója. Az ötlet pedig az volt, hogy egy kihelyezett oktatási napot tartsanak Tiszalúcon, amely egyben szakmai fórum is lett.

A nap moderátora dr. Kovács Sándor ezredes, az egyetem mesteroktatója volt, aki megköszönte a helyszín biztosítását és a szervezést, illetve köszöntötte a résztvevő vezetőket. Házigazdaként Siri Norbert polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön is az előadásokat is tartó Kardos Pált az Országos Polgárőr Szövetség általános oktatási és önkormányzati elnökhelyettesét (aki egyben a közszolgálati egyetem mesteroktatója is), Szerencsi Árpád rendőr alezredest a megyei rendőrfőkapitány rendészeti helyettesét, dr. Kádár Balázst az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatóját, Keresztesi János alezredest a Szerencsi Rendőrkapitányság vezetőjét, és dr. Szemán Ákost a megyei polgárőrszövetség elnökhelyettesét.

Első előadóként online jelentkezett be dr. Christián László rendőr dandártábornok, a közszolgálati egyetem oktatási rektorhelyettese, aki fontosnak nevezte azt, hogy közös nyelven beszéljenek a közrend, közbiztonság résztvevői. Megjegyezte: Magyarország 3178 településén a megfelelő közbiztonság megteremtéséhez az állami szereplők nem elegek, ehhez szükség van az együttműködésre a helyi rendészetben érintett szereplőkkel.

Dr. Kádár Balázs külön kitért arra előadásában, hogy január 1-től már esetkocsija is van a Tiszalúci Mentőállomásnak, amely a regionális igazgató által bemutatott számok alapján máris jelentősen javította a térség ellátottságát és a sikeres mentések száma is jelentősen nőtt. Illetve kitért arra is konkrét eseteket is bemutatva, hogy milyen gyakran kerül a mentőszolgálat, a szolgálat munkatársainak biztonsága is veszélybe.

Szerencsi Árpád tolmácsolta Czinege László dandártábornok, megyei rendőr-főkapitány üdvözltét. Majd előadásában a kommunikáció fontosságára tért ki a közrend, közbiztonság területén tevékenykedők körében. Hangsúlyozta az együttműködő szervek és az állampolgárok közös felelősségét annak érdekében, hogy eredményeket lehessen felmutatni.

A délután folyamán még több előadás is elhangzott, majd műhelybeszélgetések keretében tárgyalták tovább a résztvevők a közbiztonsággal kapcsolatos témákat.