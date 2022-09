A pénteki megnyitón Serfőző Szabolcs polgármester mondott köszöntőt, majd Oszkó-Jakab Natália fesztiváligazgató és Stumpf István miniszter, a Tokaj-hegyalja Egyetem Kuratóriumának elnöke nyitotta meg a fesztivált. A Művészetek Völgye című fesztivál igazgatása kapcsán is jól ismert Oszkó-Jakab Natália lapunk érdeklődésére – hogy miért Tállya és miért Kerekdomb – elmondta, a tállyai Oroszlános Borhotel tulajdonosai jártak a Művészetek Völgyében, ők ajánlották a helyszínt.

Nem tudtak ellenállni

- Számomra messzinek és megfoghatatlannak tűnt ez a település. A többszöri invitálásnak eleget tettünk és ellátogattunk a községbe. Egyszerűen beleszerettünk. Nagyon gyönyörű volt, és amikor Márton Péter, az Oroszlános Borbirtok vezetője megmutatta a történelmi épületeket, nevezetességeket, ismertette a helytörténetet, nem tudtunk ellenállni. Már az első beszélgetéskor körvonalazódott a Kerekdomb Fesztivál első programja, ami ezen az éven a hetediknél tart. A Kerekdomb elnevezés ötlete tulajdonképpen úgy alakult ki, hogy megnéztük egy térképen a szőlődűlők neveit, ezt választottuk. Nem csak egy kontextusból kiragadt programot, szórakozási lehetőséget szeretnénk nyújtani a látogatóknak, mi a konkrét hely történetét, természeti kincseit, kultúráját mutatjuk be. Szeretjük, ha a turisták tudatosan vannak jelen egy helyszínen, tehát muszáj volt az elnevezésnek Tállyához kötődnie – mondta Oszkó-Jakab Natália.

Stumpf István megjegyezte megnyitó beszédében, hogy most egyfajta reneszánsza van Tokaj-hegyaljának. – Részben feltámadnak a régi pincék, részben egyre jobb minőségű borokat kínálnak a pincészetek, egy új generáció nőtt fel a borászok között is, akik versenyeznek egymással. Számos olyan kulturális rendezvény is része Tokaj-hegyalja megújulásának, mint a Kerekdomb Fesztivál. Tállya valóban fontos, kulturális hagyományokkal rendelkezik, akárhová lép az ember, megelevenedik a történelem. Hiszem azt, hogy ezek a rendezvények is szolgálják, hogy Tokaj-hegyalja ismét az érdeklődés középpontjába kerüljön. Nagyon remélem, hogy a tokaji bor nem csak itthon, de külföldön is megállja a helyét abban a gasztronómiai és kulturális forradalomban, ami kialakulóban van, össze tudja kapcsolni a bort, a gasztronómiát és a lokális környezetet. Erre ad példát a Kerekdomb Fesztivál – hangsúlyozta Stumpf István.