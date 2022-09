A hetedik osztályos lányok és fiúk szüleinek szeptember 12-éig kellett nyilatkozniuk arról, hogy gyermekük számára kérik-e az ingyenesen elérhető, humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást. Az első dózist októberben, a másodikat jövő év áprilisában kapják meg a hetedikes lányok és fiúk. A vakcina a HPV 9 típusa ellen alakít ki védettséget, és várhatóan védelmet nyújt azon HPV-típusok ellen, amelyek a méhnyakrákesetek 90 százalékát okozzák. A védőoltással megelőzhető továbbá a HPV okozta nemi szemölcsök mintegy 90 százaléka is. A hetedik osztályos lányok számára a 2014/15-ös tanévtől térítésmentesen érhető el a HPV elleni védőoltás, a fiúk esetében az oltási kampány 2020/2021-es tanévben kezdődött.

A humán papillomavírus okozta megbetegedésekkel szemben a szexuális élet megkezdése előtt beadott oltás a leghatékonyabb. Országos adatok szerint a hazai HPV elleni védőoltási programban részt vevők száma nemzetközi összehasonlításban is magas.

Mellékhatás nélkül

Dr. Simkó Róbert, miskolci házi gyermekorvos, iskolaorvosnak is az a tapasztalata, hogy a vakcinát kérő szülők száma folyamatosan nőtt 2014 óta. Bár az idei év számait még nem tudja a hozzá tartozó iskolákban, de sok szülő kereste már azzal kapcsolatban, hogy mi a véleménye a HPV-oltástól, ajánlja-e a gyereknek. A lányos szülők természetesnek tartják gyermekük beoltását, de egyre több fiúnak is igénylik a vakcinát.

– A lányok esetében nyilván nagyobb a jelentősége a védelemnek, de ez nem azt jelenti, hogy a fiúknak nincs rá szükségük. Ugyanis náluk is kialakulhat súlyos, rákos megbetegedés a papillomavírus miatt, de terjeszthetik is a vírust partnereik között. Orvosként támogatom az oltást, iskolaorvosként pedig jó szívvel adom be. Különösebb mellékhatástól nem kell tartani. Helyi fájdalom előfordulhat, de egyéb kellemetlenség nem jellemző, teljesen felesleges az aggodalom – jelezte dr. Simkó Róbert.

Hozzáfűzte: kezdetben a lányos szülőkben is sok volt a bizonytalanság és bizalmatlanság a vakcinával szemben, de azóta egyre több serdülő kapja meg. Az azonban megfigyelhető, hogy a lányokhoz képest sokkal kevesebb a fiúk száma. Számít az is, hogy egy-egy iskolának milyen a tanulói összetétele. Ahol tájékozottabbak a szülők, ott többen kérik gyermeküknek az HPV-oltást.

– Én azonban csak ajánlani tudom ezt a fajta védelmet – erősítette meg a házi gyermekorvos.

Sokan kérték

A Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskolában a 47 hetedikes diák közül 30-nak a szülei kérték gyermeküknek a HPV-vakcinát, tudtuk meg az iskola igazgatójától, Nagy Attilától. Nemcsak a lányos szülők tartják fontosnak az oltást, hanem a fiúké is, ugyanis 14 fiú és 16 lány kapja meg hamarosan a vakcina első dózisát.

– A szülők azért vannak bizalommal a HPV-oltással szemben, mert az iskolavédőnő minden családot megkeresett e-mailben, és részletes tájékoztatást adott. Ezenfelül személyesen is beszélt azokkal az érdeklődő szülőkkel, akiknek még kérdéseik voltak az oltással, annak jelentőségével kapcsolatban. A gyerekek is tudják, milyen betegségek előzhetők meg a vakcinával, hiszen a védőnő osztálykeretben tájékoztatta őket erről – sorolta az igazgató.

Szeretnék megvédeni

Hangsúlyozta: ő maga is fontosnak tartja, hogy minél több gyerek védett legyen a humán papilloma vírussal szemben.

– Ha szakemberek fontosnak tartják és ajánlják a védőoltást, akkor természetesen én is és a pedagógusok is ezen az állásponton vannak, hiszen nincs arra jogunk, hogy megkérdőjelezzük a hozzáértők véleményét. Bár vannak olyan szülők, akik teljesen védőoltás-ellenesek, de úgy gondolom, hogy mindenkinek szíve-joga eldönteni, akar-e élni a felkínált lehetőséggel vagy sem, hiszen nem kötelező oltásról van szó. Iskolánk számaiból azonban látszik, hogy a szülők nagy többsége szeretné gyermekét megvédeni a későbbi, súlyos betegségektől – tette hozzá Nagy Attila.