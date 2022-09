Idén is sikerrel zárult Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Kárpát-medence teljes gazdatársadalmát megmozgató, Magyar Örökség-díjas Magyarok Kenyere program. Az összegyűlt 62 tonna búzából őrölt lisztet 20, többségében gyermekétkeztetéssel foglalkozó, szociális területen tevékenykedő alapítvány és egyesület kapja adományként.

Gönc volt a házigazda

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program idei megyei adományozó ünnepségét Göncön rendezték meg pénteken. Itt tartották júniusban a búza gyűjtés nyitó rendezvényét, és itt zárt a program az adományozással. Ez már a tizenkettedik alkalom, hogy a kárpát-medencei magyar gazdák összefognak a rászoruló, hátrányos helyzetű emberek megsegítése érdekében.

A megyei zárórendezvényen Taskó József, a MAGOSZ országos alelnöke, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke köszöntőjében elmondta: negyedével emelkedett az adományozók száma a megyében. A másfél-két hónap alatt összegyűjtött 62 tonna búzát 281 gazdálkodó adta össze. Ez a mennyiség arra teremt lehetőséget, hogy idén újabb hattal, immár 20-ra bővítsük az adományban részesülő egyesületek és alapítványok számát. Közülük 19 a megyében, és egy a felvidéki Szepsiben tevékenykedik. De a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gazdák adományából jut még további határon inneni és túli szociális intézménynek, mint például Böjte Csaba testvér árváinak. Annak szétosztása azonban majd abból a búzamennyiségből történik, amit a 19 megye és a diaszpóra közösségei saját gyűjtésükből öntenek majd össze.

Fotós: Bujdos Tibor

A megyei programban volt, aki 40 kiló búzát adott, és olyan is, aki ezret. A gazdaság nagyságától, és a szántóföldek aszállyal sújtott mértékétől függően alakult az adakozókedv. A nehézségek ellenére is 16 tonnával több kenyérgabonát gyűjtöttek össze a megyei gazdák, mint a tavalyi évben. Ez pedig azt mutatja, hogy a karitatív kezdeményezés hajtóereje az empátiából fakadó tenni akarás, amit a kezdeményezés fő üzenete úgy fordít le: „Egy kenyéren vagyunk…”. Erre bizonyíték az is, hogy a Magyarok Kenyere a Kárpát-medence teljes gazdatársadalmát megmozgatja. A diaszpóra magyar közösségei is egyre intenzívebben kapcsolódnak be a programba - hangsúlyozta a megyei elnök.