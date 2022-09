„Amennyiben valaki kíváncsi a futball, a földrajzi környezet és az épített értékek esszenciájára, akkor ajánlom magunkat” – mondta Posta György polgármester.

A látvány lenyűgöző

Párját ritkítja a Tokaj FC komplexuma, az ottani játékot gépkocsiból, sőt a Tisza-hídon áthaladó vonatból is lehet követni, míg a gátként funkcionáló sétányról nem csupán a zöld gyepen zajló küzdelem, hanem a szemben lévő Nagy-Kopasz és persze a televíziós adótorony látványa nyűgözheti le a szurkolókat.

Építészeti bravúrként is elkönyvelhetjük, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola sportcsarnokának ablakai a gyepre néznek, így a nézők – ha kedvük úgy tartja – akár belülről követhetik az eseményeket, de a nyílászárók alatt lévő lelátókról a túlsó parton lévő strandon fürdőzőket is szemügyre vehetik. A mini­stadiont körbezárja még a Széchenyi István Középiskolai Kollégium, továbbá a városi könyvtár, hogy az égbe magasodó Tisza-parti fasorról már ne is beszéljünk.

„Szűkebb pátriánkban nem tudok még egy olyan pályáról, mint a miénk – folytatta Posta György, aki egykor kapusként szolgálta a legnépszerűbb műfajt. – Ide gyalog, kerékpárral, kocsival, busszal, vonattal, és mivel itt a kikötő, hajóval egyaránt lehet jönni, vagy éppen hazamenni, a töltés pedig focipiknikre is alkalmas. Szóval aki hozzánk készül, előtte nézze meg a sorsolást, és ha a vizit szerencsésen egybeesik a csapat pályaválasztásával, az extrákat már csak egy kis tokajival kell megfejelni.”

(A borítóképen: A tokaji sporttelep különleges adottságai felülmúlhatatlanok | Fotó: Olvasónktól)