„Községünk temetőjének körbekerítése a 2020. évben kezdődött meg, amikor az önkormányzat – saját költségvetése terhére – négymillió forintot fordított a munkálatokra. 2022-ben a képviselő-testület szintén a temető fejlesztése mellett döntött, hiszen további négy és fél millió forintot invesztál a már elkészült kerítés folytatására” – mondta el Miskolci Tibor, Hejőpapi polgármestere.

„Önkormányzatunk gazdálkodását az elmúlt időszakban mindig is a kiegyensúlyozottság és kiszámíthatóság jellemezte. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy minden évben legyen megtakarításunk, amiből finanszírozhatjuk a saját fejlesztéseinket, továbbá az egyes pályázatokhoz szükséges önerőt is ebből teljesítjük – fejtette ki a polgármester, aki hangsúlyozta: – Igyekszünk fontossági sorrendet felállítani, és ahol csak lehetőség van rá, még jobban takarékoskodni. A lakosság továbbra is prioritást élvez, ennek megfelelően például nem csökkentettük, illetve vontuk meg az önkormányzat által nyújtható szociális jellegű ellátások összegét. Szeretnénk, ha a hejőpapiaknak – főként a gyermekeknek – az elmúlt évekhez hasonlóan tudnánk felhőtlen kikapcsolódási lehetőséget nyújtani, ezért idén is megrendezzük a Falunapot, a hagyományokhoz híven szeptember első szombatján.”

A Hejőpapi Kulturális és Sportközpont ad otthont a rendezvénynek, mely reggel a Vándorkupa labdarúgótornával veszi kezdetét. Várja a látogatókat a gyereksátor, ahol a kicsik játszhatnak, szórakozhatnak, és az egészségsátor, ahol különböző szűréseket végeznek a jelentkezőkön. Egész nap üzemel a vidámpark, az időjárás függvényében lesz habparti és tűzoltó-bemutató is. Az ebédet a „Felnőni tilos!” című vidám gyermekműsor követi, majd köszönti a vendégeket Tállai András, a térség ország­gyűlési képviselője és Miskolci Tibor polgármester. Az eredményhirdetést követően Patai Anna, majd Kollányi Zsuzsi lép színpadra, műsorukat tombolahúzás követi. Bunyós Pityu szórakoztatja ezután a közönséget, utána pedig Inflagranti élő koncerttel folytatódik a műsor. A tartalmas napot éjfélig tartó utcabál zárja – tudtuk meg.

(A borítóképen: Átadták az új buszmegállót | Fotó: ÉM)