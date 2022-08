Az illóolajokkal is óvatosan kell bánni, hiszen van, amelyik a szemet, illetve van, amelyik a bőrünket is irritálhatja, 6 év alatti gyerekeknek pedig közvetlenül a bőrre, rendszeres használatra nem ajánlottak az illóolajos keverékek. Ez derül ki a Tudatos Vásárlók Egyesületének összesítéséből is.

A kullancsot egyébként amilyen gyorsan csak lehet kézzel, csipesszel el kell távolítani. Sohasem szabad olajokkal, zsírokkal, illóolajokkal bekenni, illetve összenyomni, mert az állat ilyenkor méreganyagát a bőrbe lövellheti.

Betegségeket terjeszthet

A legtöbb kullancscsípés ugyan ártalmatlan, egyes fertőzött kullancsok súlyos betegségeket terjeszthetnek: vírusos agyvelő-, agyhártyagyulladást, Lyme-kórt, s ezeken kívül nyirokcsomó-gyulladást is okozhatnak, ezért fontos, hogy védekezzünk ellenük. A szakemberek legtöbbször arra hívják fel a figyelmet, hogy egy-egy kirándulás után mindig vizsgáljuk át a testfelületünket.

A kullancsok a magas fűben, bokrok alacsonyabb ágain tartózkodnak a leginkább. Kedvelik a nyirkos, magas páratartalmú területeket, az erdők széleit, a patakok partjait. Veszélyeztetett területnek számít hazánkban az ország nyugati vidéke, az Északi-középhegység és a Dunántúli-középhegység, de bárhol előfordulhatnak. A kullancsok körülbelül 100 receptorukkal keresik a számukra vonzó illatmolekulákat. A verejték vajsav tartalma, a tejsav, az ammónia, a szén-dioxid mind olyan anyagok, amelyeket kedvelnek. Vonzza őket az emberi hőkisugárzás is. Kifejezetten a lágy, vékony bőrrétegű, melegebb testfelületeket, hajlatokat célozzák meg. A kullancsok alapvetően nem szeretik a fényt, ezért is igyekeznek a ruhával fedett részekre bemászni.

Egy kutatás szerint

Az Európában szélesebb körben elterjedt, betegséget okozó kullancsfajt (Dermacentor reticulatus) vizsgálva a nagy-britanniai Coventry Egyetem kutatói 11 illóolajat találtak különösen hatékonynak a kullancs ellen: Bazsalikom (Ocimum basilicum), bergamot (Citrus bergamia), szegfűszeg (Syzygium aromaticum), citronella (Cymbopogon winterianus), kakukkfű (Thymus serpyllum és Thymus ct.Thymol), levendula (Lavandula angustifolia), citromos eukaliptusz (Eucalyptus citriodora), majoránna (Origanum majorana), menta (Mentha piperita és Mentha spicata).