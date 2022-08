Az átadási ünnepség szombaton délután volt a település Hazaváró elnevezésű falunapi rendezvényén. Egy régóta óhajtott fejlesztés átadásához érkeztek a településen. Az épület már olyan műszaki és esztétikai állapotban volt, amelynek megújítása nem tűrt halasztást, egyebek mellett beázott – mondta Bakos Ferenc, Regéc polgármestere. Az elmúlt években többször is pályáztak forrásra, végül a Magyar Falu Program több mint 29 millió forintos támogatásából tudták megújítani a Községházát. Főként külső korszerűsítés történt, egy kevéssel az önkormányzat kiegészítette az összeget, melyből néhány belső munkálatot tudtak elvégezni. Regéc bár kis település, de turisztikailag frekventált, nem mindegy tehát, hogy milyen képet mutat az ott élők és a vendégek számára – hangoztatta a polgármester. Hozzátette: a felújítás terveit időközben többször át kellett szabni, mert a költségek megemelkedtek, de a leginkább szükséges munka elkészült. A Magyar Falu Program egy másik sikeres pályázata is a kezükben van már, melyből a várhoz vezető út első szakaszának aszfaltozását fogják elvégezni – tudatta a polgármester.

Minden elérhető egy helyen

A háború miatt egyelőre nem maradtak el fejlesztések, sok minden folyamatban van és tervek is vannak a térségben – mondta Hörcsik Richárd, országgyűlési képviselő. Fontos Regécen minden felújítás, és van is még mit tenni – tette hozzá. A várhoz vezető út korszerűsítését követően egy fogadóépületet is szeretnének létrehozni a műemléknél, a tervek kidolgozása és a forráskeresés zajlik.

Az épület ünnepélyes átadásán Bóna Zoltán, a települési fejlesztési programok összehangolásáért felelős miniszteri biztos elmondta, hogy ez a Magyar Falu Program egyik újabb sikertörténete. Az infrastrukturális fejlesztés sok tekintetben szolgálja a jövőt a történelmi múlttal és csodálatos természeti adottságokkal megáldott településen. A megújult Községháza épülete több funkciót is betölt az élet számos területét lefedve. A polgármesteri hivatal mellett a háziorvosi rendelőnek is helyet ad. Továbbá a könyvtár és az ifjúsági klubhelyiség is itt ad lehetőséget a kikapcsolódásra. A kis települések népességmegtartó erejének szempontjából kiemelten fontos, hogy a falvak lakói helyben minél könnyebben és kényelmesebben férhessenek hozzá az egyes közszolgáltatások mellett a szórakozási, közösségi programokhoz is – emelte ki a miniszteri biztos.