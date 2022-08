Két lépcsőben újították fel az ózdi református templomot, amely az 1900-as évek elején épült a falusi városrészben, utoljára pedig több mint két évtizede végeztek rajta rekonstrukciós munkát. Szűk két évvel ezelőtt azonban egy kormányzati pályázatnak köszönhetően az egyházközösség ismét munkához láthatott. 13,5 millió forintot nyertek el a feladatok elvégzésére, amiből az első ütemben a bejáratnál megújult a homlokzati rész, és a lapos tető állapotán is sikerült javítani. Ezután az egyházkerülettől is kaptak anyagi forrást, így további ötmillió forintból lefestették a Szabó Lőrinc utca felőli falat és további színezés is megvalósult. Az épületen még jócskán akad tennivaló, amihez újabb pályázati lehetőség vagy támogatás után tudnak majd hozzákezdeni.

– Amikor elkészül valami új, akkor még jobban látszik a különbség a régihez képest. Itt nem szeretnénk befejezni a templom felújítását, bízunk benne, hogy lesz lehetőségünk tovább folytatni – mondta el Csikainé Mihalik Éva református lelkipásztor. – Hálát adunk, hogy eddig is eljutottunk, egyáltalán nem vagyunk elégedetlenek vagy telhetetlenek, de azt szeretnénk, hogy még jobb körülmények között fogadhassuk az embereket az istentisztelet alkalmával.

A kivitelező márciusban látott munkához, most pedig már el is készültek azok a feladatok, amelyekkel megbízták a céget. Az elmúlt néhány hónapban nem volt fennakadás, a külső rekonstrukció mellett bent is történtek változások. Három előteret is frissen vakoltak le, új festést kaptak a falak, és leszigetelték a teraszt is.

(A borítóképen: Két lépcsőben újították fel az ózdi református templomot | Fotó: ME)