A Felsőzsolcai Rozmaring Népdalkör Pro Urbe díjas lett az idén. Az elismerést a felsőzsolcai jubileumi városnapon adták át az immár 32 éves karnak. A megalakulása óta hetven helybéli volt már aktív tagja a népdalkörnek, amely 1990-ben alakult Rozmaring Női Kar néven kilenc dalolni szerető asszony részvételével.

Hat karvezető szakmaisága

Jelenleg 22-en vannak, két férfi taggal vegyes karként működnek. Sok civil szervezetnek célzott pályázaton vesznek részt, de az önkormányzat is támogatja őket. Nemrégiben kaptak új egységes fehér blúzt fellépéseikhez – mesélte büszkén Várszeginé Kiss Katalin, a Zsolca Kulturális Egyesület és a Rozmaring népdalkör vezetője.

Fennállása óta hat karvezető, javarészt felsőzsolcai szakemberek gondoskodtak arról, hogy az általuk képviselt szakmaisággal, egyéni koncepciókkal színesítve változatos repertoárral rendelkezzen a népdalkör – hangoztatta Katalin. Jelenlegi szakmai vezetőjük, Szlávikné Komár Krisztina fiatal népdalos karnagyként tavaly ősztől irányítja a dalkört. Az évek során különböző szakmai megmérettetéseken 9 arany-, 2 ezüst-, 2 bronzdíjat szereztek. Idén májusban pedig a tizedik arany minősítést is megkapták – emelte ki a vezető.

Nem pihennek, szerveznek

Rendszerint a Bárczay-kastélyban szoktak próbálni hetente egyszer. A nemzeti kultúra ápolását a népdalok megismertetése jelenti számukra, amit rendszeres helyi és más településeken tartott rendezvényeken valósítanak meg – hangsúlyozta Katalin. A népdalkör közösségi munkája, településükön betöltött szerepe a nemzeti és egyéb kulturális rendezvények szervezésében, színesítésében is jelen van.

Hagyományokat is teremtettek az évek során, például megszervezték „Az őszi napsugár ereje” című eseményt, amelyen nemcsak az énekesek, hanem minden helyi nyugdíjas ember megmutathatta, milyen hobbival tölti szabadidejét. Nagy siker volt – tette hozzá a népdalkör vezetője.

Gálát szerveznek

Aktivitásuk teszi vonzóvá a város lakói számára a hozzájuk való csatlakozást. Folyamatosan megújulnak, és lokálpatrióta értékteremtő munkát végeznek, ezért is tarthatták érdemesnek őket a díjra – mondta Katalin. Most is készülnek valamire: Felsőzsolca város 25 éves jubileumához kapcsolódóan népzene-néptánc gálát rendeznek szeptember 10-én, „25 éves városunk élő népzenei hagyományai” címmel, ahol változatos, színes programmal és fellépőkkel mutatják majd be a települési hagyományőrzést.