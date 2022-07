Mennyiségi korlátozást vezetett be bizonyos nem hatósági áras papírtermékekre a Lidl üzletlánc.

A vásárlók érdekében

Követik-e ezt a gyakorlatot más, toalettpapírt forgalmazó cégek is? Egy multinacionális nagy áruházlánc miskolci egyik üzletében járva arról tájékozódtunk: egyelőre nem vezettek be ilyen szabályt (más, hatósági áras termékekre igen). A papíráru azonban korlátozás nélkül vásárolható.

Egy szintén nagy vevőforgalmat generáló drogérialánc miskolci boltjában, ahol saját márkás termékek is kaphatóak, szintén nincs vásárlási limit és az alkalmazottak sem tudtak róla, hogy a közeljövőben bevezetnének ilyesmit.

A Lidl-ben is jártunk, ahol azt tapasztaltuk, hogy valóban van korlátozás bizonyos újrahasznosított vécépapír csomagokra - nem mindegyikre – és szalvétákra, papír zsebkendőkre, valamint némelyik papírtörlőre is. Ezentúl pár konzervre és a 2,8 százalékos UHT-tejre. Tehát nem kizárólag az árstoppal érintett árukra, hanem azokra is, amelyekre megnövekedett az érdeklődés és jellemzően jobban fogynak. A Lidl média kommunikációjában a papírtermékekre is kiterjesztett mennyiségi korlátozásának okaként az ellátási láncban adódó problémáit jelölte meg. A korlátozás éppen azt a célt szolgálja, hogy a vásárlókat folyamatosan ki tudják szolgálni az esetleg jobban keresett termékekből.

Nem zavarja a mennyiségi korlátozás, mert egyszerre mindig csak annyit vesznek, amennyi egy hónapra elegendő, az pedig belefér a háromba – mondta egy két gyermekes édesapa, aki rendszeres vevője a Lidl-nek. Hozzátette: a vécépapírból mindig újrahasznosítottat, a papír zsebkendőből pedig négyrétegűt használnak. A márkajelzés kevésbé fontos a család számára.

Éppen ott vásárol, ahol akció van, ezért több üzletből szerzi be a papírtermékeket, nem mindig ugyanonnan – tudatta egy nyugdíjas hölgy. Az előfordul, hogy ha nagyon jó árban van valami, akkor több csomaggal is megvesz, de nem halmozza föl, mert nem tudná a lakásban raktározni – tette hozzá a vásárló.

Az általunk felkeresett üzletekben azt láttuk, hogy a korlátozás hírére nem alakult ki hiány vécépapírból. Hogy a felvásárlás mennyire lenne indokolt, azzal kapcsolatban iránymutatást adott az a nyilatkozat, amelyet Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója adott. Kiemelte: hazánk éves szükséglete 90 ezer tonna a higiéniai papírtermékekből, a Vajda-Papír csoport éves kapacitása pedig 140 ezer tonna évente. Az alapanyag és az energiaköltség jelentős drágulása ellenére is lesz elegendő higiéniai papírtermék, de nem kerülhető el az áremelés – mondta.