Sajtótájékoztatón jelentette be a közelmúltban Miskolcon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a MAGOSZ és a NAK együttműködésében szervezett Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program elindulását. 12. éve rendezik meg az idén a karitatív programot, mely mára az egész Kárpát-medence összefogásává nőtte ki magát.

Gyűjtőpontokra viszik

A program során a gazdák a learatott búzájuk egy részét minden évben a gyűjtőpontokra viszik, onnan pedig a közeli malomba lisztté őrölni. A megye minden évben jól szerepel. Tavaly például 46 tonna búzát ajánlottak fel a helyiek. Vannak, akik pénzadománnyal is segítik az akciót. A búzából őrölt lisztettel a gyermekétkeztetést segítik határon innen és túl. Idén például Ukrajnában.

Szerdán újabb jelentős mennyiség érkezett ezúttal Görcsös Ferenc gazdaságához a gesztelyi gyűjtőpontra.

A családi gazdaságban 350 hektáron gazdálkodnak ősszel repce, őszi árpa, őszi búza tavasszal pedig a kapás növények a napraforgó és kukorica amivel foglalkoznak - tájékoztatott a házigazda. Az idei termés sajnos csak fele a szokásosnak a búzából, 30 mázsa körül van hektáronként, ott ahol a korábbi években 80 mázsa volt. A kukorica és a napraforgó még rosszabb lesz, ezt még nem is lehet tudni. Most a Magyarok kenyere program különösen fontos, mert nem csak az erdélyi gyerekeknek kell, hanem a kárpátaljaiaknak is és bizony a rossz termés miatt jobban meggondolják a gazdák mennyit tudnak nélkülözni - mondta el. Ő két mázsát szokott adni idén is így tervezi, hiszen most van rá igazán szükség, mert "bajban érződik meg igazán a segítség" - tette hozzá. Tatárka József vállalkozásával a Taktaközben dolgozik búza, napraforgó, kukorica néha szója szerepel a terményeik listáján melyet mintegy 700-800 hektáron nevelnek illetve állattenyésztéssel is foglalkoznak. A búzatermés náluk nem lett a legrosszabb az idén - 50-55 mázsa lett hektáronként - változó minőségben, a napraforgó közepesnek mutatkozik, a kukoricával viszont nagyon nagy bajok vannak - emelte ki. A vállalkozás megalakulása óta részt vesznek a Magyarok kenyere programban. Általában 10 mázsa környékén - ez húsz zsák búzát jelent - szoktak adományozni, az idén is így tesznek. Nem tud olyan kevés teremni, hogy ne jusson belőle ennyi a rászorulóknak - hangsúlyozta.

Tar László a mádi református egyház lelkipásztor is részt vesz az átadáson, megáldja a búzát. A programban két motivációt látok, az egyik amely most az ukrán-orosz konfliktus miatt kialakult gazdasági bizonytalanság miatt különösen fontos az egymásért való felelősségérzet. A másik elem a hálaadás, amikor valaki a munkája gyümölcsét meg akarja köszönni az Istennek, ezt úgy tehetjük meg ha valaki olyannak adományozunk, akit nem ismerünk, aki nem tudja megköszönni - fogalmazta meg a lelkipásztor.

