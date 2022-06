A napokban készült el a hangoskönyv Moldova György Érik a vihar című, Miskolcról szóló riportkönyvéről, a művet Lajos András, a Miskolci Nemzeti Színház művésze olvasta fel a Vakok és Gyengénlátók Bükki Egyesülete megbízásából. A könyv, amely 17 egyórás fejezetből áll, már elérhető a YouTube-on, tudtuk meg Takács Pető Pétertől, az egyesület elnökétől. A könyvet úgy tervezték, hogy a szerző, Moldova György jelenlétében mutatják majd be, de ez sajnos az író június 4-i halála miatt elmaradt. A kötetről érdemes tudni, hogy annak idején, 2009-ben az akkori városvezetés megbízásából készült, de később nem nyerte el annak tetszését, hiszen főképp a problémákról ír: az ipari üzemek bezárásáról, az egyre nagyobb munkanélküliségről, az Avasi lakótelep szlömösödéséről. A város az íróval szerződést is bontott.

Takács Pető Pétertől megtudtuk, az egyesület nem kereskedelmi forgalomba szánta a felvételt, ingyen bárki meghallgathatja, és így van ez az összes többi hangfelvétellel is: a ZengőBükk hangoskönyvek sorozat darabjairól. Most a Moldova-könyv felvétele lett készen, előtte Ómolnár Miklós A rock napszámosai című művét olvasták fel zenészek, többek között Vikidál Gyula, Varga Miklós és Márton Csaba. Készült hangoskönyv Gárdonyi Géza verseiből is.

– Nagyrészt attól függ, hogy milyen hangoskönyveket tudunk elkészíttetni, hogy hogyan találunk támogatót – mondta lapunknak Takács Pető Péter. Tervezik például Knézy Jenő Jó estét, jó szurkolást című életregényének hangoskönyv változatát is, felolvasására a legendás sportriporter fiát szeretnék felkérni. Ám maga a stúdióbérlés 300 ezer forintba kerül. Hasonlóan ott a terveik között Bornai Tibor Korlátolt Felelősséggel című könyve, amelyben a KFT zenekar történetét dolgozza fel az együttes frontembere.

– Bízom benne, hogy további műveket is fel tudunk olvastatni majd, hiszen a cél az, hogy a látássérültek és a vakok is megismerhessék ezeket a könyveket – mondta lapunknak Takács Pető Péter.

(A borítóképen: Lajos András a vakok és gyengénlátók egyik rendezvényén)