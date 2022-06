Fontos az erős közösség

„Büszkeséggel tölt el, hogy szülőföldem, Borsod-Abaúj-Zemplén megye értékeit ünnepelhetjük a mai napon” – kezdte ünnepi beszédét dr. Alakszai Zoltán kormánymegbízott, aki azt is elmondta, hogy a megye mindig is szellemi műhely volt, és most sem szabad elfeledkezni azokról, akik öregbítik Borsod-Abaúj-Zemplén megye jó hírét. „Az értéktár vigyáz a szép hagyományainkra és szokásainkra, de a családi minták alapján a legtöbbet tanulhatunk a közös hagyományainkról” – emelte ki a kormánymegbízott, aki arról is beszélt, hogy a megye tudása az országé is egyben, hiszen a kettő csak együtt lehet erős és összetartó, amely képes a nemzet egységét megtartani és ápolni is. Dr. Alakszai Zoltán arra is kitért, hogy az ünnepség kellő hangsúlyú üzenete annak az erős, egymásban bízó, teremtő közösségnek, amelyet Borsod-Abaúj-Zemplén megye alkot.

Értékteremtő díjazottak

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Lévay József-díját dr. Prokai Margit nyugalmazott könyvtárigazgató kapta. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Civil Közösségeiért díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete vehette át, Kecsmárk Gergőt Példakép díjjal ismerték el. Díszoklevelet kapott Jánoskovics Lászlóné és Nyitrainé Lukács Katalin. A Kincseink Borsod-Abaúj-Zemplén Megye elnevezésű díjakat külön kategóriákban a Gönci Református Egyházközség, a miskolci Szentháromság görögkeleti ortodox közösség, a Miskolci Települési Értéktár Bizottság, a Tokaji Települési Értéktár Bizottság vette át. Agrár- és élelmiszer-gazdasági díjat kapott a Vizsolyi Református Egyházközség.

Riz Gábor országgyűlési képviselő záróbeszédében arra mutatott rá, hogy a magyarság nem szorítható közigazgatási határok közé, hiszen ameddig a határon túl is megmaradnak a magyar közösségek, addig az összetartás nem lehet megkérdőjelezhető.

A borítóképen: Az idei Megyenap díjazottjainak csoportja. Fotó: Ádám János