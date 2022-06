– Június elején az Ároktő fejlesztése – Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal pályázaton belül egészségügyi szűrőnapot szerveztünk – idézte fel Szabóné Csizmadia Judit polgármester. – Fül-orr-gégészeti, reumatológiai, belgyógyászati és hallásvizsgálatra, tüdőszűrésre, ortopédiai és hasi UH-vizsgálatokra volt lehetősége a helyi lakosoknak. A szűrőnapot harmadik alkalommal tartottuk meg, célunk, hogy a faluban élő, elsősorban hátrányos helyzetű, kevésbé mobilis lakosság számára biztosítani tudjuk az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Az érdeklődőknek sorszámot osztottunk, ahol mobil orvostechnikai gépek, vizsgálóágyak, felszerelések, eszközök álltak rendelkezésre. Nagy volt az érdeklődés, és hálásan köszönték a vizsgálatra érkező emberek a megszervezett napot – tette hozzá a település vezetője.

Gyermek- és focinap

– Ugyanezen a programon belül konzorciumi együttműködéssel gyermeknapi rendezvényt szerveztünk a társadalmi integráció elősegítése érdekében. A közösségi programokkal fejleszthető a településen élő emberek befogadóképessége. A családi rendezvényen főleg a gyerekeknek kedveztünk, volt arcfestés, csillámtetkó-készítés, gyöngyfűzés, bűvészelőadás, a Napraforgó együttes zenés-táncos előadása, tűzoltó és rendőrségi bemutató. A nap folyamán édességekkel, fagylalttal kedveskedtünk – sorolta a polgármester, aki hozzátette: – A magyar hősök emlék­ünnepén szentmisét és koszorúzást tartottunk, melyen jelen volt Tállai András, térségünk országgyűlési képviselője, államtitkár is.

Szabóné Csizmadia Judit kiemelte: – A program alapján konzorciumi együttműködő partnerrel Focimajálist is szerveztünk. A régen ápolt hagyományt előtérbe próbáltuk helyezni, hiszen az ároktőiek igénylik a közös programokon való részvételt, mivel a pandémia alatt még jobban háttérbe szorult a rendezvények és események megtartása. Ezen a napon utcák közti focibajnokságot szerveztünk, más településről is beneveztek. Ez a fajta közösségi program kiváló alkalom arra, hogy összekovácsolja a jelenlévőket, hogy megtapasztalhassák az egymásért küzdés örömét, kitartásra ösztönöz, sikerélményt ad. A nap végén meleg ebéddel kedveskedtünk sportolóink részére, és napközben gyermekfoglalkozást is biztosítottunk a családok számára. Terveink szerint 2022. augusztus 6-án falunapot szervezünk, színes programokkal minden korosztály számára, este pedig utcabált szeretnénk.

A borítóképen: Tállai András és Szabóné Csizmadia Judit a koszorúzáson. Fotó: ÉM