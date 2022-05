– Először 2019 márciusában jeleztem e-mailben az önkormányzati képviselőnknek, hogy a helyzet tarthatatlanná vált, és kértük, állíttasson egy kamerát a helyszínre. Választ nem kaptunk. Aztán 2021. március 7-én Veres Pálhoz, a város polgármesteréhez fordultunk, jelezve, hogy a helyzet életveszélyes. A pandémia miatt a kocsmából kiszorult fiatalok egyre többször csoportosan italoztak itt, az üres üvegeket ledobálják, azok pedig a Toronyalja utcán landolnak. Mindezzel az arra járó emberek életét és a parkoló autók épségét veszélyeztetik. Kértük az életveszélyes állapot megszüntetését, a közterületi kocsma felszámolását, a műkőasztal és a padok elbontását, térfigyelő kamera felállítását, valamint a fél méter vastag szemét eltávolítását.

Keresik a megoldást

A polgármester 2021. április 14-én válaszolt a levelükre, annak részleteit ismertette számunkra is Tarnóczky András. A pihenőhely takarítását 2021. március 12-én elvégezték a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai, írták. Az ingatlan önkormányzati tulajdonban van (a levélben a pontos helyrajzi számot is megnevezik), egy meredek, rézsűs terület, az azon lévő illegális hulladék gyűjtésére a társaság keresi a megfelelő műszaki és technikai megoldást, áll a levélben. Azt is tartalmazza, hogy a területre nem terveznek kamerát telepíteni. A pihenőhely megszüntetését kezdeményező kérésre azt írják tájékoztatásként, hogy az Avasi Borút Egyesület az önkormányzat környezetvédelmi alapjából nyert támogatást három kilátóhely építésére a Nagy-Avason. „Az említett kilátóhely egyike a közösség értékeinek. Miskolc város értéke, mely civil összefogással valósult meg, és a közösség erejével nem lett az enyészeté” – olvasható szó szerint a városházától kapott levélben.

Egyre több az illegális szemét

Furcsa most a helyszínen látni az említett „értékes” kilátást a domboldalról. Amit érzünk: csak turista ne keveredjen ide. És mindez akkor, amikor a történelmi Avas fejlesztését tűzte ki célul a város, amikor másfél milliárdból épp megújul az Avastető, amikor a borpincék felújítása kezdi reneszánszát élni.

Tarnóczky András sorolja, mi történt a bő egy évvel ezelőtt kapott levél kézbevétele óta. A Városgazda Kft. a pihenőhely takarítását elvégezte (ez a napokban is megtörtént), de a meredek rézsű takarítására a megfelelő műszaki és technikai megoldást valószínűleg még ma is keresik. Új színfolt azóta, hogy néhány pincetulajdonos a kommunális hulladékát is az említett területre üríti. Ezt megerősíti egy férfi is – kiderült, a pihenőhely mellett lévő pince tulajdonosa –, aki miután látta, hogy beszélgetünk a helyszínen, szintén arról számol be, hogy napi szinten öntik a szemetet le a domboldalon.

Később lemegyünk a Pázmány sorról Tarnóczky András kertjébe is. Feltekintünk a meredek hegyoldalra, ahonnan jöttünk, megcsillan a napfény a sok szeméten. Alattunk a talajon zöld üvegszilánkok, elképzelni is rossz, mi történne, ha valamelyik üveg valakinek a fején landolna.

Érdeklődtünk a miskolci önkormányzatnál is, hogy kitalálták-e már, hogyan lehetne takarítani az említett domboldalt, és mik a terveik az „értékes kilátóhellyel”. A témára visszatérünk.

(Akár kellemes környezet is lehetne, de a szeméthalom tönkreteszi a látványt | Fotók: Bujdos Tibor)