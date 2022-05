Tizennégy fitnesz­elemmel bővül a Kuruc utca és az Árpád utca közötti terület, ami így a környék szabadtéri kondiparkjává válhat, adta hírül még márciusban a miskolci önkormányzat hetilapja. A terület műszaki átadása már februárban megtörtént, a kivitelezés befejezését eredetileg május 31-ére tervezték. A beruházás teljes költsége 43 millió forint.

Április elején azonban nem jó hírt közölt Varga Andrea alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője a diósgyőriekkel a városrész közösségi oldalán. A következőket írta: „Mint arról korábban tájékoztattam önöket, a Pálosok parkja egy projekt keretében megújul, új kültéri eszközök kerülnek a területre, valamint új padok, szemétgyűjtők, s megújul a tér közepén a növényzet. A munkaterületen márciusban megkezdődött a bontás, a terület előkészítése. Sajnos azonban a kivitelező előre nem látható akadályba ütközött, melyről a napokban tájékoztatott. A sportpark keretében betervezett fitneszeszközök ukrán gyártásúak, a fennálló háborús helyzet miatt a megrendelések lebonyolításában vis maior helyzet alakult ki. A probléma megoldása érdekében több azonnali egyeztetés történt a kivitelezővel. A helyzet kezelése érdekében a betervezett ukrán gyártású eszközöket lengyel gyártásúval váltják ki. Azonban a beszerzés miatt 8-10 hét csúszás várható, így a park átadása legalább 2 hónapot csúszik, július végére várható. Egyeztetést folytatok a projektmenedzserrel és a városgazda munkatársaival, hogy megtörténhessen az elszállított padok egy részének ideiglenes visszaszállítása. Így a jó idő közeledtével lesz pihenésre alkalmas hely a parkban a kényszerű várakozás alatt. A rendkívüli és előre nem látható helyzet miatt elnézésüket kérem, és bízom benne, hogy hamarosan sikerül az átmeneti időszakot megoldani. Addig szíves türelmüket és megértésüket kérem” – fogalmazott az alpolgármester.

Tizennégy elemből

Az eredeti tervek szerint a beruházásnak két része lesz. A sportpark tizennégy elemből áll majd, köztük olyanokkal, mint a libegő és bicikli, de a tervezés során a kerekesszéket használókra is gondoltak.

Emellett a Pálosok parkja is szépül, hiszen egyebek mellett megújítják az utcabútorokat, hulladékgyűjtőket, és négy darab pingpongasztalt helyeznek el, valamint egy streetball- és két grundfocipályát is kialakítanak a területen. Mindemellett a burkolatokat is felújítják.

A diósgyőri csoport tagjai nem teljesen elégedettek. Van, aki hitetlenkedik, hogy Magyarországon nincs olyan gyártó, ami a szükséges eszközöket biztosítani tudná. Mások azt jegyezték meg, hogy a padokat ráért volna akkor elszállítani, amikor már megérkeztek az újak. Többen inkább a parkoló bővítésének örültek volna, egy hozzászóló pedig attól fél, hogy a megújult parkban késő este is hangoskodni fognak a fiatalok.

A padokat egyébként azóta már visszahelyezték, úgyhogy üldögélni már lehet a parkban.



(A padok visszakerültek a parkba | Fotó: Kozma István)