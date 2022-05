A mögöttünk álló héten igen kevés helyen, főként északnyugaton hullott számottevő csapadék az országban. Ugyanakkor a nyáriasan meleg időben a talajok felszínközeli rétege aggasztóan szárazzá vált, és a középső és mélyebb talajrétegekben is nőtt a nedvességhiány, sokfelé ismét az aszály jelei figyelhetők meg. Ezt a következő napokban csak kicsit mérsékelték a hidegfrontok nyomán kialakuló záporok, zivatarok. Hosszabb távon a szokásosnál szárazabb idő vár az ültetvényekre.

Szépen fejlődnek

Az áprilisi csapadék és a májusi meleg hatására az őszi vetések jellemzően szépen fejlődtek az elmúlt időszakban. Az őszi árpa és egyre többfelé a búza is már a kalászhányás fenológiai fázisában van, a repce pedig a meleg időben hamar elvirágzott, már a becők képződnek. Ezeknek a növényeknek is nagyon jól jönne a csapadék, mert egyre többfelé már a mélyebb talajrétegekből sem tudnak elegendő nedvességet felszívni. A nemrég kisorolt napraforgó- és kukoricaállományoknak viszont égető szüksége lenne áztató esőre az optimális fejlődéshez, mert a 2–4, illetve 1–3 leveles kis növények a poros talajban alig jutnak nedvességhez.

A gyümölcsfákon a terméskezdemények, illetve termések fejlődnek, és az akác virágzása is elkezdődött már a múlt hét második felében. Az elkövetkező napokban meglehetősen változatos időjárásban lesz részünk. A múlt hét is adott már ízelítőt belőle. A hét közepén ugyan sok volt a napsütés, de több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Az északkeleti szél élénk, helyenként erős volt. A növények számára kicsit megviselő volt, hogy reggelente akár 5 fok környékére is hűlt a levegő, de napközben intenzív volt a melegedés, sok napsütés és száraz idő volt. Elszórt záporok, zivatarok a hétvégén voltak, de csak egy-két helyen.

Ezen a héten már gyakrabban és többfelé öntözik záporok a talajokat, majdnem mindennap lehetséges valamilyen intenzitású eső, amely azonban csak enyhíti az aszályt.

(A borítóképen: A legtöbb helyen porzik a föld, nem érzik jól magukat a vetések)