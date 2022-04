Alig két hónap maradt a járvány­ügyi vészhelyzetben lejárt személyi okmányok megújítására. Országosan százezres nagyságrendű ügyfélforgalomra számíthatnak a kormányhivatalok. Borsod-Abaúj-Zemplénben jelenleg nem tapasztalható fennakadás az előfoglalás nélküli személyes ügyintézésben, viszont a megyeszékhelyen működő kormányablakokba jelenleg csak két-három hétre előre lehet elektronikusan időpontot foglalni.

Több mint két éve

A koronavírus 2020. februári hazai megjelenése óta szinte folyamatosan járványügyi veszélyhelyzet van érvényben, ami a személyes érintkezésre vonatkozó korlátozások miatt hónapokon át nehézségeket okozott a hivatalos ügyintézésben is. Erre tekintettel rendelkezett a kormány arról, hogy a magyar hatóság által kiállított, 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt vagy 2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró okmányok 2022. június 30. napjáig érvényesek maradnak. A személyazonosító okmányok – a személyi igazolvány, a vezetői engedély és az útlevél – érvényessége azonban ezt követően nem hosszabbodik meg. Ugyanez vonatkozik a gépjárművek forgalmi engedélyébe bejegyzett műszaki érvényességi időre is.

Tudnivaló, hogy a veszélyhelyzeti időszakban lejárt okmányok csak Magyarországon belül maradtak használhatók, azokkal még az unión belül sem lehet más országba utazni. A külföldre tervezett nyaralás megkezdése előtt ezért elengedhetetlen az iratok megújítása, köztük az esetleg lejárt vezetői engedélyeké is. Érvénytelen jogosítvánnyal egyébként eddig sem lehetett az államhatáron kívül autót vezetni.

A diákok utazási kedvezményeit érintő fontos változás, hogy június 30-ával megszűnik a lejárt diákigazolványokra vonatkozó moratórium is. A közlekedési szolgáltatók a járványügyi veszélyhelyzet szabályozásának megfelelően addig fogadhatják el a köznevelésben a 2019/2020-as és 2020/2021-es tanév érvényesítő matricájával, a felsőoktatásban pedig a 2019/2020-as tanév I. és II. féléves matricájával, a 2020/2021-es tanév I. és II. féléves matricájával, illetve a 2021/2022-es tanév I. féléves matricájával érvényesített diákigazolványokat.

Az elmúlt két évben a becslések szerint országos léptékben több százezres nagyságrendben maradt el a személyi okmányok cseréje. Hogy ebből mekkora nagyságrendben, hányan lehetnek érintettek megyénkben, arról a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak nincsenek pontos adatai. Az viszont a kormányablakok központi elektronikus időpontfoglalási rendszeréből kitűnik, hogy míg a megye nagyvárosaiban egy-két napon belül időpontot lehet találni az ügyintézésre, addig a miskolci kormányablakokban ez két-három hetes időtávlatban lehetséges. Fenn­akadást ez a napi ügyintézésben nem jelent, közölte a kormányhivatal, miután előzetes időpontfoglalás nélkül is fogadják az ügyfeleket. Hétfőn és szerdán pedig hosszabb, 8–18 óra közötti nyitvatartást biztosítanak a személyes ügyintézésre.

A megyei kormányhivatal arról is tájékoztatott, hogy a kormányablakok és az okmány­irodák számítanak és felkészültek az ügyfélforgalom esetleges növekedésére. A feladat ellátásához szükséges erőforrások a rendelkezésükre állnak, és adott esetben munkaerő átcsoportosítására is lehetőségük van.

