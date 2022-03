Hosszú távon autóhiányra kell berendezkedni Európában, miután a Covid-járványból még magához sem tért piacnak most az ukrán–orosz háború miatt leállított gyártói kapacitások problémájával kell szembenéznie. Az alapanyaghiány a válságövezeteken kívüli gyárakban továbbra is fennakadásokat okoz, Magyarországon pedig az euró-forint árfolyam ingadozása az árak folyamatos emelkedését vetíti előre – számoltak be a megkérdezett autókereskedők, akik jelen pillanatban csupán a bemutatóautókat tudják megmutatni a reménytelien várakozó vásárlóiknak.



Visszafogott termelés



Az új autók forgalomba helyezése 2022 januárjában az előző év legalacsonyabb számait is alulmúlta: alig 8088 személygépkocsi került a hazai utakra a Carinfo adatai szerint. A helyzet februárra valamit javulva elérte a 9449 darabot, viszont 12 hónap átlagában a használt személyautók forgalomba helyezése 112 százalékkal haladja meg az újakét. Trendfordulóra egyelőre aligha lehet számítani, mivel piaci elemzők is arról beszélnek, hogy Ukrajna orosz inváziója tovább súlyosbítja a globális chiphiányt, a kulcsfontosságú félvezetők ellátásában tapasztalható nehézségek következtében pedig szinte minden gyártó kénytelen visszafogni a termelését.



Nem tudni, mikor kapnak



A vásárlók ezt többek között abból érzékelhetik, hogy az autókereskedők telephelyei üresek, raktárkészlet nincs, a szalonokban pedig éppen csak a bemutatóautókat lehet látni.

Szabó György, a Szabó Suzuki tulajdonosa úgy mondta: jó hír, hogy jövő héttől az esztergomi gyárban újra kétműszakos munkarendre állnak vissza, azt azonban továbbra sem tudni, hogy a sorban álló megrendeléseket mikor igazolják vissza. A zökkenőmentes szállítás visszaállásának pontos időpontjáról nem kaptak tájékoztatást, mint ahogy arról sem, hogy milyen felszereltséggel érkeznek majd újra az autók. Az áremelkedés azonban megtörtént – tudtuk meg. Kapnak majd autót, ezért előleg nélkül vesznek fel megrendeléseket, és ha látni már valamit a gyártói oldalról, akkor egyesével hívják fel az érdeklődőket, hogy kérik-e azt az autót, ami érkezik, vagy sem. Újabb vásárlójelölt most bármikor akad. Hosszú listát vezetnek róluk, amely érkezési sorrendben rögzíti a potenciális vásárlókat. Pillanatnyilag hatvan autót tudnának eladni, ha lenne.

Raktárkészleten a Miskolc Autónál is csak azokat a járműveket tartották meg, amik a tesztvezetés szempontjából nélkülözhetetlenek és további értékesítést tudnak generálni. Olyan készletük azonban nincs, ami ezeken felül forgalomba helyezhető lenne, tudtuk meg Brózsely Gábor cégvezetőtől. Márkától és modelltől függően jelenleg 8 hónaptól másfél évig tart a várakozási idő, ami a 6-7 millió forintos „népautóra” éppúgy vonatkozik, mint a drágább típusokra. A legtöbb márkánál ezért már bevezették az úgynevezett restriktív felszereltséget, ami azt jelenti, rendelhető ugyan autó a kiválasztott opciókkal, de a vásárlónak számítania kell arra, hogy ez adott esetben jelentősen megnöveli a szállítási határidőt. Jellemzően az elektronikát és félvezetőt igénylő kiegészítők azok, amik ebbe a kategóriába tartoznak, ilyen lehet az elektromos napfénytető, az elektromos csomagtérzár vagy a sávtartó asszisztens. Kimondott tény azonban, hogy a Volkswagen konszernen belül a prémiummárkákat részesítik előnyben, és minden erőforrást arra fordítanak, hogy azoknak az ügyfélköre ne, vagy csak kevésbé sérüljön.

Egy normál évben modellváltástól függ az árak mozgása, az új árpozíció kialakítása, de a tavalyi és az azelőtti világjárvány okozta nehézségek miatt ettől el kellett tekinteni. Kéthavi szinten változtak az árak – nem lefelé, mondta Brózsely Gábor. Tavaly éves viszonylatban 8-10 százalékkal emelkedett minden típus ára, a most tapasztalható ármozgásokra viszont leginkább az euró-forint árfolyam mozgása nyomja rá a bélyegét, amire jelentős hatása van az orosz–ukrán konfliktusnak.



Másodlagos hatás



A Volkswagen bejelentette, két gyára szünetelteti az elektromos autók gyártását, mert eddig Ukrajnában gyártották az elektromos vezetékhálózatot, amit az ID3 és az ID4 típusokban használtak.

Minden Oroszország ellen meghozott szankciónak szekunder hatása van az európai piacra, valamilyen szinten Európa is viselni fogja a következményeit ennek a háborúnak, ennek pedig csak az egyik kárvallottja az autópiac, vélekedett a cégvezető.

A Covid-időszakban megtapasztalt autóhiány idén még erőteljesebben éreztetni fogja a hatását, mivel sem a hazai flottakezelők, sem a nagyvállalatok nem tudnak új autókhoz jutni. A kereslet növekedése és a kínálat csökkenése további áremeléseket generál az egyébként sem kicsi áremelkedéseket követően.