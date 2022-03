Két abaúji településre érkeztek a napokban kárpátaljai családok. Perén 62, Hernádbűdön pedig 22 menekült talált átmeneti otthonra.

– Öt kárpátaljai férfi már korábban is Perén lakott a panzióban és egy családi házban, mert itt dolgoznak a 37-es út négysávosításán – vázolta a helyzetet Hornyik Bertalan, Pere polgármestere. – Egy magyar vállalkozó alkalmazza őket, és bérli nekik a szálláshelyet. Amikor kitört a háború, az ő családtagjaik indultak el Munkácsról, gyerekek és felnőttek vegyesen. Igaz, Kárpátalján még nem folynak harcok, de az emberek félnek, hogy esetleg az egész országra kiterjednek a bombázások. A most Perén tartózkodó emberek nagy része hamarosan továbbindul Pápa környékére, 19-en már korábban elutaztak, közöttük az a négy marokkói egyetemista, akik a Harkovi Nemzeti Egyetem hallgatói, és szülőhazájukba szeretnének eljutni. A többiekről mi gondoskodunk majd, körülbelül húszan maradnak. Az önkormányzatnak van egy ingatlana, ott szállásoljuk majd el őket. Felvettük a kapcsolatot az Ökumenikus Segélyszervezettel, ők biztosítanak matracokat, takarókat, párnákat, kályhát és tüzelőt. Segítőkészek a környéken élők is, hiszen tudják, hogy 60 menekült van nálunk. Adományokat hoznak, amit a panzió nagytermében gyűjtenek. Az önkormányzat pedig több 10 ezer forint értékben élelmiszert vásárolt a háború elől menekülőknek. Tehát közös összefogással tudjuk kezelni a helyzetet – jegyezte meg a polgármester.

Biztonságban vannak

Azzal folytatta, hogy a hétvégén személyesen ment el Beregsurányba egy kisbusszal, ahonnan elhozott egy családot. Ők akkor már a határ menti község iskolájában tartózkodtak, az ideiglenes befogadóhelyen. Arról meséltek, hogy félnek, sokan menekülnek, és hogy együtt akarnak lenni a családtagjukkal a nehéz napokban.

A polgármester megjegyezte, sok Ukrajnában élő ember dolgozik az autóutak építésén, mert ők kevesebb pénzért is elvállalják a munkát, mint a magyarországi munkások.

A szomszéd településen, Hernádbűdön 22 menekült ember vár a sorsára. Ők szintén az útépítő családtagjaikhoz jöttek, akiknek itt van a szállásuk, tudtuk meg Majoros Bélánétól, a település polgármesterétől.

– Most keresünk szállást a családoknak, hiszen kicsi falu vagyunk, az önkormányzatnak nincs elszállásolásra alkalmas épülete. A menekültek között 11 gyermek van. Felvettük a kapcsolatot Encs polgármesterével, ahol szociális lakást tudnak majd biztosítani, hiszen az asszonyok és a gyermekek itt szeretnének maradni a környéken. A hétvégén meglátogattam az Ukrajnából érkező embereket, jól vannak, megnyugodtak, hiszen Hernádbűd csendes, békés település, így érzik, hogy biztonságos helyen vannak. Az önkormányzat élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket vásárolt, ezeket is átadtuk nekik – mondta Majoros Béláné.

Encsre a tervek szerint egy négyfős család költözik majd Hernádbűdről, jelezte az Északnak Mikola Gergely, a város polgármestere. A családtagok kettős állampolgárok, a szülők mindketten pedagógusok.

– A lakást most bútorozzuk be, hamarosan a család rendelkezésére áll. Encsen is nagyon sokan segítenek az Ukrajnából érkezőknek, javasoltam, hogy az adományokat most már ne a határhoz szállítsuk, hanem a járási központokba, így helyben tudjuk átadni azokat a környéken elszállásolt menekülteknek – tette hozzá a polgármester.

(A borítóképen: Menekült gyerekek és asszonyok a határon, megyénkbe is érkeztek néhányan)