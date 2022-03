A Mol Petrolkémia Zrt. 65 milliárd forint értékű zöldmezős beruházással propilénüzemet épít Tiszaújvárosban – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a gyár alapkőletételi ünnepségén.



A tárcavezető elmondta, hogy a 2024. végéig megvalósuló projektet az állam ötmilliárd forinttal támogatja, így hozzájárulva 1200 munkahely megőrzéséhez. Kiemelte azt is, hogy ez az idén bejelentett második legnagyobb beruházás Magyarországon, de a legnagyobb, amelyet magyar cég hajt végre. Rámutatott, hogy a cég hosszú távú működőképességét garantáló fejlesztés során a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vették, így évente mintegy 40 ezer tonna széndioxid kibocsátását előzhetik meg, és a technológiai szennyvízkibocsátás szintje is közelít a nullához.



Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy a 95 ezer embernek munkát adó magyar vegyipar termelési értéke tavaly 42 százalékkal nőtt, s így megközelítette a 8000 milliárdot forintot, míg a bővülés mértéke idén januárban 44 százalékos volt.



Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója jelezte: a Mol Petrolkémia Zrt. új propilén üzeme százezer tonna propilént állít majd elő, így jelentős mértékben fedezi a Mol vegyipari alapanyagigényét, és növeli a vállalat önellátását.



Hatalmas előrelépés



„Ez az üzem biztosít majd propilént az épülő poliol komplexumnak is, amellyel Tiszaújváros a régió vegyipari fővárosává lép elő. A két üzem megépítése összességében több ezer embernek ad munkát, és hosszú távon is versenyképes munkahelyeket teremt – jelentette ki.