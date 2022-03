Az Ukrajnából hazánkba érkezett gyermekek iskolai foglalkoztatásának megszervezése már március elején megfogalmazódott Miskolcon. A humanitárius segítségnyújtás részeként Csöbör Katalin fideszes országgyűlési képviselő kezdeményezésére a selyemréti Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola elvállalta és megszervezte a Baross Gábor utcán létesített átmeneti szálláson elhelyezett menekült családok gyermekeinek csoportos foglalkoztatását iskolai keretek között. A részletekről szerdán délelőtt sajtótájékoztatón számoltak be az érintettek.

Anyanyelven is

– Mindenkinek segítünk, aki menekültként Ukrajnából hazánkba érkezik, de Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia – hangsúlyozta Csöbör Katalin. Hozzátette: – A humanitárius segítségnyújtáshoz az is hozzátartozik, hogy gondoskodunk az Ukrajnából érkező gyerekekről, ezért megkerestem Gulyás Ágnest, a Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatónőjét, aki segített abban, hogy 23-ától a pár száz méterre lévő iskolába járhassanak és ott csoportos foglalkozásokon vehessenek részt.

Gulyás Ágnes az Észak-Magyarországnak elmondta, összesen 15, különböző korosztályú gyermekről van szó, s mivel nem beszélnek sem angolul, sem pedig magyarul, külön csoportot és saját órarendet alakítottak ki nekik. A gyermekek foglalkoztatásában az iskola minden pedagógusa részt vállal. A tanulmányokhoz az intézmény ukrán nyelvre átállított tableteket is biztosít, így a gyermekek anyanyelvükön, a nagyobbak pedig akár önállóan is képesek lesznek majd ismeretek elsajátítására. Az órarendben testnevelés, magyar nyelvi oktatás, a kisebbeknek pedig játékos foglalkozás is szerepel.