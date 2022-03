– A 2017 óta fennálló Kazincbarcikai Hadigondozottak Egyesületének célja a hadirokkantak, hadiözvegyek, hadiárvák, volt hadifoglyok és a volt hadi munkaszolgálatosok, összefoglalt szóval kifejezve a hadigondozottak együvé tartozása érzésének ápolása. A társadalmi, gazdasági, erkölcsi és jogi érdekeik elismerése, megvédése. A hadigondozottak társadalmi helyzetét érintő összes kérdés megvitatása, egységes álláspont megteremtése, valamint a közigazgatási szerveknél való képviselete. A hadigondozotti törvény következetes képviselete, mely különválasztja a hadi sérülést a foglalkozásos sérülésektől, balesetektől – kezdte az elnök.

– Működési területünkön, Kazincbarcikán és vonzáskörzetében szervezeti egységet alkotunk. Nyitottak vagyunk, bárki, aki egyetért céljainkkal, tevékenységünkkel, beléphet sorainkba. Célunk kapcsolatot építeni és közös rendezvényeket tartani a tagtársaknak, bajtársaknak és pártoló tagoknak. Létszámunk jelenleg 76, ebből 9-en hadiárvák, 33-an hadigyámoltak. A többi tagtársunk ugyan nem hadigondozott, de szolidáris és erkölcsi megértéssel lépett be egyesületünkbe – emelte ki Kardos Mihály.

„A hősi emlékművek meglátogatása, rendben tartása és a tiszteletadás egyik alapfeladatunk. Minden évben lerójuk tiszteletünket a II. világháborúban történt jelentősebb hadi események, a Don-kanyarnál elesett hőseink előtt. Tartottunk már megemlékezést Szendrőben, Berentén, Kazincbarcikán és Alacskán a hősi emlékmű előtt, kiemelve a település hősi halottját, Ábrahám Judit posztumusz hadnagyot, aki Afganisztánban halt hősi halált 2010-ben. Megemlékezünk a hadigondozottak országos napja alkalmából november 25-én. Részt veszünk Budapesten a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége elnökségének rendezvényein, valamint városunk állami és helyi ünnepségein. Jó kapcsolatunk van több más civil szerveződéssel városunkban. Rendezvényeinkre többségében városunkban működő középiskolák diákjait hívjuk meg szerepelni, megemlékező előadást tartani. A doni megemlékezésünket ez évben február 11-én tartottuk. A megemlékezést és tiszteletadást szimbolizáló gyertyalángot az Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre Technikum és Kollégium diákjai helyezték el a díszposztamensre. A Himnusz elhangzása után a diákok nagyon szép és színvonalas előadást mutattak be. Megemlékező történelmi jeleneteket adtak elő, és volt doni katonák leveleiből idéztek. Akkor is köszöntem és most is köszönöm a diákoknak és pedagógusaiknak a nagyszerű, megható előadást. Megemlékező szavakat hallgathattunk meg Nagy Géza őrnagy úrtól, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4. Katonai és Érdekvédelmi Iroda vezetőjétől, Ipacs József ny. ezredes úrtól, a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének (HONSZ) elnökétől, valamint személyemtől, az egyesület elnökétől. Két új tag kapta meg a tagkönyvét és a Beköszönő Díszemléklapot. Hatan Elismerő Oklevelet kaptak a 30, 25, 20 és 10 éves munkáért és tagságért. A Szózat és a honvédség hagyományainak megfelelően a takarodójel elhangzása után szerény vendéglátást, baráti, bajtársi beszélgetést tartottunk” – számolt be legutóbbi színvonalas rendezvényükről Kardos Mihály.

Más megítélés

„Tapasztalatom alapján régen valóban másként ítélték meg a hadirokkantakat, hadiözvegyeket és hadiárvákat, nem beszélve a volt hadifoglyokról. Nem feladatom ítéletet alkotni, de egyetértek azzal a hadigondozotti 1992. évi törvénnyel, ami különválasztotta a hadi sebeket, és kiemelten kezeli a behívóparancsos áldozathozatalt. Szerintem állami célokért haltak meg, rokkantak le, lettek özvegyek, árvák. Fontosnak tartom a hőseink emlékének megőrzését. Tisztelettel kell megemlékezni róluk. Egyesületünk tevékenységébe bevonjuk a fiatalokat, nyilvánossá tesszük rendezvényeinket. Példát mutatunk az utódainknak, hogy hőseinket nem felejtjük. Szükség van katonákra, szükség van a hazaszeretet bemutatására, annak fejlesztésére. Ha szükség lesz egyesületünkre, akkor megtalálnak bennünket a hadigondozottak. Bár az lenne a legjobb, ha ez nem következne be” – tette hozzá végezetül Kardos Mihály.

(A borítóképen: Kardos Mihály kiemelte, aktív az egyesület működése)