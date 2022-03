Miskolc is otthont adott szombaton a 2022-es Országos Gaming Expónak, az Egyetemi Sportközpontban. Ingyenes gamer- és e-sport-programokkal várták a városi és a városon túli érdeklődőket a program szervezői.

Az Országos Gaming Expo (Ogex 2022) az első olyan országos gaming- és e-sport-rendezvénysorozat, amelyet két hónapon keresztül a megyeszékhelyeken rendeznek. A gaming roadshow egyrészt lehetőséget biztosít a helybélieknek, hogy kipróbálják magukat különböző videójátékokban, társasjátékokban, a videójátékos kompetenciafelmérésben, egyéb fizikai aktivitást igénylő játékokban. Másrészt FIFA 22 országos e-sport-verseny, hiszen a megyei döntőket itt tartják. A rendezvény szórakoztató és szakmai részéről műsorvezetők, e-sport-szakértők és influenszerek gondoskodnak, így mindenki megtalálja azokat a területeket, amelyek miatt érdemes kilátogatniuk az Országos Gaming Expo egyes állomásaira – ezekkel ajánlja a programot a versenyt szervezők weboldala.

Nagyon örülünk annak, hogy újra elindult ez az országos kezdeményezés

- Tegledy Zoltán

A rendezvény főszervezője az Egymillióan a Magyar Esportért Egyesület (Esportmilla), a bajnokság pedig a Magyar E-sport Szövetség (Hunesz) versenykiírása és lebonyolítása alapján valósul meg. A rendezvényekről és a FIFA 22 versenysorozatról az Esport1 stábja, szakértői csapata tudósított és közvetített folyamatosan, és a rendezvény ingyenesen látogatható. A miskolci eseményen több mint ezren vettek részt – öszszegezte az Észak-Magyarországnak Németh Beatrix, az egyik szervező.

Kedvcsináló

A rendezvényről és Borsod-Abaúj-Zemplén megye e-sport-életéről Telegdy Zoltánnal, a DVTK e-sport-szakosztályának szakmai vezetőjével beszélgetett az Esportmilla.

Az e-sport-aktivitás a DVTK e-sport-szakosztályának köszönhetően van jelen megyénkben és a megyeszékhelyen. A kezdeti lelkesedések ellenére sincs számottevő szervezet és rendezvény ezen a területen – mondta el Telegdy Zoltán, aki hozzátette: a vírushelyzet ezt a területet is megtépázta, a helyszíni rendezvények ezen a területen is elmaradtak. Ebben az évben nem is volt még olyan magyarországi esemény, amin el tudtak volna indulni, bár online lehet edzéseket és akár versenyeket is szervezni, mégis hiányzik a csapatokat összetartó személyes jelenlét. Ennek hiányát ők is megszenvedték. – Nagyon örülünk annak, hogy újra elindult ez az országos kezdeményezés. Utoljára 3 évvel ezelőtt volt ilyen jellegű rendezvény itt az egyetemi sportcsarnokban, akkor még nem a Hunesz védnöksége alatt – húzta alá a DVTK e-sport-szakosztályának szakmai vezetője.