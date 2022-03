Kimagasló évet zárt a Polgárőr Szövetség, hiszen tavaly ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját, ami jelentős megyei sikernek is tekinthető, hiszen a magyar polgárőr mozgalom részben borsodból, részben pedig a fővárosból indult el a rendszerváltás után kimondottan a helyi közrend és közbiztonság megteremtése, javítása és a lakosság szubjektív biztonságérzete növelésének érdekében.

Az azóta eltelt időszak lényeges eredményeket és változásokat hozott a polgárőrség életében. – Törvényünk lett, nyitottunk az iskolák és az idősek felé, részt veszünk a bűncselekmények megelőzésében, a kormány stratégiai partnereivé, megkerülhetetlen tényezővé váltunk – sorolta az Északnak az elért eredményeket Csóra György. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöke elmondta: A pandémia idején a polgárőröknek sajátos kihívásokkal kellett szembenézniük. A helyi közrend és közbiztonság feladatainak ellátása mellett, egyre inkább előtérbe kerültek a kimondottan karitatív jellegű feladatok. – Ha kellett, gyógyszert hordtunk ki, bevásároltunk, fát vágtunk, ebédet szállítottunk az érintetteknek az önkormányzati konyháról, és előfordult olyan is, hogy a polgárőrautóval vittünk be valakit a kórházba vagy haza, ha éppen nem volt szabad mentőautó. Büszkék vagyunk arra, hogy a vészelhárításért végzett kimagasló tevékenységünket még Pintér Sándor belügyminiszter is oklevéllel ismerte el. Örömmel tölt el bennünket az is, hogy az új, a karitatív szerepkör felvállalásán túl az előirányzott szakmai feladatokat is maradéktalanul teljesíteni tudtuk. Végső soron azt szeretnénk, ha mindenki jól érezné magát, aki Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe látogat – emelte ki az elnök.

Összefogás, segítségnyújtás

Csóra György azt vette észre, hogy az embereket motiválja, ha tehetnek valamit másokért, szűkebb környezetük biztonságáért, hiszen egyre több helyen ismerik fel az összefogásban rejlő erőt és lehetőségeket. Éppen ezért az emberek úgy gondolják, hogy a segítségnyújtás egyik legmegfelelőbb útja-módja az, ha polgárőr egyesületet alapítanak. Az elmúlt 2-3 hónapban 6 borsodi kistelepülésen alakult polgárőr egyesület: Sajóhídvégen, Selyén, Berzéken, Rudolftelepen, Bózsván és Ináncson. Így most már 211 egyesület működik a megyében, a polgárőrök létszáma pedig 5680 fő. Ők együttesen és összesen 1 millió 46 ezer órát szolgáltak tavaly önkéntesen. Ez azt jelenti, hogy egy polgárőr 184 órát dolgozott a szabad idejében. Ez rendkívül figyelemre méltó és kimagasló teljesítmény. Ebben az évben kiemelten foglalkoznak majd a polgárőrök oktatásával-képzésével és elindítják a „Magyar Falu 100” elnevezésű programot, amelynek egyeztetési tárgyalásai március közepén kezdődnek.

20210828 Taktaharkány fotó: Bujdos Tibor BT Észak-Magyarország Jubileumi 30 éves Megyei Polgárőr Napot tartottak Taktaharkányban. képen: Csóra György a megyei polgárőr szövetség elnöke

Forrás: Bujdos Tibor

Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban az elnök elmondta, hogy felkészültek a segítségnyújtásra az általuk felvállalható feladatkörökben a rendvédelmi szervekkel, az önkormányzatokkal összhangban és együttműködve. Részt vesznek a helyszínbiztosításban, fokozott polgárőri jelenlétet biztosítanak és karitatív feladatokat is ellátnak. Példaként említette, hogy a pusztafalui polgárőrök a háború kitörése után szinte azonnal gyűjtésbe kezdtek, néhány napra rá pedig már a tiszabecsi határátkelőnél osztották szét az élelmiszer-adományokat, és segítették a menekültek fogadását, eligazítását. Csóra György kiemelte: hogy a cigándi regisztrációs ponton a polgárőrök 24 órás szolgálatban felügyelik a segélyszállítmányokat, ellenőrzik az érkező menekülteket és megmérik hőmérsékletüket. A munkában a környező települések összes egyesülete felváltva vesz részt. Hozzátette: „Támogatjuk, segítjük, meleg szeretettel fogadjuk az Ukrajnából hazánkba érkező menekülteket.”