Ukrajnai menekülteket fogadtak be 2 órája

A Szögligeten elhelyezett menekülteknek gyűjtenek Edelényben

A Szögligeti Szalamandra Ház is ukrajnai menekülteket fogadott be az elmúlt napokban. Az Edelényi Családsegítő Szolgálat felhívást tett közzé, amelyben most az ő számukra gyűjtenek, miközben Szögliget lakossága is egy emberként fogott össze a menekült családok megsegítéséért.

Horváth Imre Horváth Imre

