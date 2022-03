Szerencs Város Önkormányzata összefogva az Egri Főegyházmegye Karitász Szervezetének helyi csoportjával, a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtárral, valamint a Szeretlek Szerencs! civil mozgalommal az orosz– ukrán háború kitörése után szinte azonnal közös gyűjtésbe kezdett a háború elől hazánkba menekülőknek.

– Pár nap leforgása alatt becsléseink szerint csaknem 1 millió forint értékű adomány gyűlt össze a Rákóczi-várban lévő adományponton. Ezek nagy része tartós élelmiszer, ruhanemű, tisztálkodószer, gyógyszer, törölköző és takaró volt – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Iván Erika, a Katolikus Karitász helyi vezetője. Elmondta, hogy az adományokkal két kisteherautó telt meg, melynek megpakolásában a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum diákjai is segítettek. A gyűjtőpontról a nyíregyházi karitász központjához és a barabási határhoz vitték a felajánlásokat, melyek további sorsáról így fogalmazott: a Nyíregyházára került adományok a határnál működő fogadóponthoz vagy a kárpátaljai karitászon keresztül Kárpátaljára jutnak.

Nyiri Tibor, a település polgármestere arról tájékoztatott, hogy az elmúlt hetekben több mint száz főnek átmeneti szállást is biztosítottak a városban. Az önkormányzat elkülönített letéti számlát (11734145-15349882- 06530000) is nyitott, ahová pénzadományokat várnak. Az itt gyűjtött összeget aztán célirányosan juttatják el Kárpátaljára.



Példátlan összefogás



Az önkormányzat, a karitász és a Szeretlek Szerencs! mellett helyi vállalkozók, szervezetek, magánszemélyek is összefogtak a városban, hogy azonnal elfogyasztható, túlélőcsomagokkal segítsék a menekülteket. A csomagokba szendvics, péksütemény, gyümölcs, papír zsebkendő, csoki is került.

Taktaharkányban szintén nagy összefogás alakult ki, tájékoztatott dr. Szemán Ákos polgármester. Az önkormányzat, a munkahelyi közösségek, a helyi civil szervezetek, az öntevékeny körök, a vállalkozások és magánszemélyek felajánlásaival a község kárpátaljai testvértelepülése, Salánk és környéke, a Tiszaújlaki kistérség települései által befogadott menekültek ellátását segítették. Szállítmányuk a nagyközség adományain túl a Tiszaladányi Református Egyházközség által gyűjtött adományokat is tartalmazta. „Nagy öröm számomra, hogy ilyen gyorsan sikerült elküldenünk az adományunkat, hiszen tudjuk, aki gyorsan ad, kétszer ad. Természetesen, aki a későbbiekben is szeretne adakozni, továbbra is megteheti. Amennyiben újra összegyűlik legalább egy kocsira való adomány, újra útnak indítjuk.”

Mezőzomboron az önkormányzat a Kapocs Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal együtt hirdette meg a gyűjtési akciót a háború elől menekülő családok megsegítésére, s mint azt posztjukban írták, példaértékű összefogás valósult meg a községben.

Az adománygyűjtő szervezetek tájékoztatása szerint napról napra változnak az igények. Most olyan felajánlásokra van elsősorban nagy igény, amelyekre egy úton lévő kisgyermekes családnak szüksége van: nem romlandó fogyasztható élelmiszerekre, tisztálkodószerekre.



(A borítóképen: Gondosan szelektálták a beérkezett adományokat)