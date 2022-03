A jelen és a jövő vívmányai, a technikai újítások jelentek meg azon a rendezvényen, amelyet az ózdi Digitális Erőműben tartottak meg.

A létesítmény immáron ötödik alkalommal adott otthont az eseménynek, a Digitális Napra ezúttal is több száz fiatal, általános és középiskolás érkezett. Az egész napos program során drónokkal, robotokkal találkozhattak az érdeklődők, látványos fizikai, valamint kémiai kísérleteket mutattak be, de a 3D nyomtatók, a hologramok és a virtuális világ is megelevenedett Ózdon.

– Ezúttal bárki számára lehetőség nyílt arra, hogy mondjuk Gripen vadászgépet vezessen, hiszen a rengeteg beltéri látványosság mellett a kinti parkolóban telepítettek egy szimulátort, ahol VR-szemüveg segítségével hazánk egész területét be lehetett repülni – fogalmazott az ózdi Digitális Nap megnyitóján Lovas Lajos, az intézményt fenntartó Forum Hungaricum Nonprofi t Kft. igazgatója.

Ezek az eszközök a jövőben meghatározó szerepet fognak betölteni

– Annak is nagyon örülök, hogy a kiállítók között legalább annyi diák volt, mint felnőtt. Ez jelzi, hogy a fiatalok mindennapjainak szerves részét képezik a számítógéppel, okostelefonokkal, különböző eszközökkel kapcsolatos fejlesztések, egyéb munkák – tette hozzá a társaság vezetője.

Az ózdi Digitális Erőmű Digitális Napján az egri és a miskolci egyetem is standot állított, de az Ózdi Szakképzési Centrum, valamint több helyi általános iskola is megmutatta a témával kapcsolatos tudását. A jelen és a jövő mellett azonban az is fontos volt, hogy a diákok a múlt eszközeit megismerjék, ezért kipróbálhattak retró számítógépes játékot, és régi rádiókészülékek között is szétnézhettek.

– Ami nekünk, a lényegesen idősebb korosztálynak a digitalizáció kapcsán kihívást jelent, az a fi ataloknak már alapvetés – fogalmazott a program megnyitóján Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője.

– A folyamatosan magunknál hordott kütyükkel a tizen- és a huszonéves generáció igazi csodákat tud megalkotni, és nem kérdés, hogy ezek az eszközök a jövőben meghatározó szerepet fognak betölteni. Ezért nagyon fontos, hogy az új generáció képviselői rendelkezzenek ezzel a nélkülözhetetlen tudással, enélkül ugyanis a jövőben egyáltalán nem lehet majd boldogulni. Éppen ezért jelentősek az ilyenfajta események, hiszen az érdekes kísérletek és technikai vívmányok mellett sokat lehet tanulni is.

