A huszonöt év alatti fiatal munkavállalóknak biztosított adókedvezmény után most a hatvanöt év fölöttieknek nyújt segítséget a kormány a Gondosóra néven most induló új projektben, jelentette be Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára Hernádnémetiben, egy eszközbemutatóval egybekötött sajtótájékoztatón.

Alanyi jogon jár

A négy évre tervezett programban minden hatvanöt éven felüli magyar állampolgár alanyi jogon kap majd egy ingyenes jelzőeszközt, amelyhez 24 órás diszpécserszolgálat kapcsolódik. A rendszer kiépítése folyamatosan zajlik, a leginkább egy nagy karórához hasonlító jelzőeszköz igénylésére az előzetes regisztráció már lehetővé vált. A regisztrációs felület a www.gondosora.hu internetes oldalon érhető el.

„Ez a lépés a digitális idősgondozás kiépítésének mérföldköve lesz Magyarországon, jelentősen növelve az otthonukban gyakran magányosan tartózkodó szépkorúak biztonságát” – mondta az államtitkár. Hozzátette: „Az elmúlt évek intézkedései is mutatják, hogy a kormány elkötelezett a családi kötelékek megerősítésében. A ma bemutatott fejlesztéssel az idősek biztonságát és biztonságérzetét szeretnénk első helyre tenni. Elsősorban azokét, akik saját otthonukban szeretnének lakni, akár családban vagy egyedül is. Felmérések igazolják, hogy az idősek mindenekelőtt ezt választják. Ők azokat a szolgáltatásokat, segítségeket keresik – illetve a hozzátartozóik –, amelyek lehetővé teszik a biztonságos otthon maradást, a saját lakásban élést. Ezért indítjuk el a Gondosóra programot, amelyben, ezt a pici jelzőeszközt szeretnénk eljuttatni azokhoz, akik ezt igénylik.”