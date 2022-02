Elindult az Úszó Nemzet Program részeként kidolgozott „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. „Tanulj meg úszni” – ezzel a célkitűzéssel startolt el az iskolai tanév elején az ország négy különböző pontján, köztük Tokajban is az Úszó Nemzet Program, amely a Magyar Úszó Szövetség szakmai felügyelete és irányítása mellett, a kormány támogatásával, többéves előkészítő munkát követően indulhatott. A hároméves oktatási program végére a tanulók képesek lesznek 100 métert folyamatosan, megállás nélkül leúszni, és otthonosan, biztonságosan mozogni a mély vízben.

Ingyenfelszerelés

A program az iskolai tanrendbe beillesztve, testnevelésóra keretében, ingyenesen zajlik. A gyerekeket iskolabuszok szállítják az uszodába, és a szükséges alapfelszerelést is megkapják. Ugyanis a program egyik legfontosabb alapelve az egyenlő feltételek megteremtése minden gyermek számára. Tegnap 20 városban, közel tizenkétezer óvodai nagycsoportos és kisiskoláskorú gyermek bevonásával indult el az úszásoktatás, a bevont városok és résztvevők köre a későbbiekben folyamatosan bővül.

Tokaj polgármesterét, Posta Györgyöt kérdeztük a pilot (kísérleti) program eredményéről. Mint mondta, a város 20 kilométeres körzetéből szállították a buszok a gyerekeket a város uszodájába. A program érintette a szabolcsi és a taktaközi diákokat és óvodásokat is. A cél az volt, hogy a nagycsoportos óvodás és az elsős, másodikos, harmadikos gyerekek megtanuljanak biztonságosan úszni.

– Meglátásom szerint nagyon jó és hasznos a program, sok kisgyerek most volt először uszodában. A kisdiákoknak nagyon tetszett az úszástanulás, nagyon élvezték. Fantasztikus dolognak tartom, hogy a gyerekek uszodába jöhettek, felszerelést kaptak és megtanultak úszni. A felszerelést minden gyereknek ingyen biztosították, ami tartalmazott egy úszódresszt, papucsot, úszósapkát és -szemüveget, valamint egy törülközőt. A programot a kezdetektől támogattam, és mindent megtettem annak érdekében, hogy a szülők is pozitívan álljanak hozzá. A járvány kicsit nehezítette az oktatást, de tegnaptól kiterjesztették, aminek köszönhetően még több gyerek sajátíthatja el a biztos tudás készségét. Örülök, hogy Tokaj is bekerült a program első körébe. Azt is ki kellett próbálni, hogy a buszok hogyan tudják időre hozni a gyerekeket, aztán visszaszállítani az iskolába, hiszen az úszásoktatást az iskolai órarendbe illesztették. Tokajban korábban nem volt kéthetes úszásoktatás sem a gyerekeknek, hiszen nem volt uszodánk. Az 2018 tavaszára készült el – jelezte Posta György.

Előrelépés

Örül az új programnak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetője is, bár mint fogalmazott, akkor lesz igazán elégedett, ha valóban hatékony lesz.

– A Nemzeti alaptantervnek most is része az úszásoktatás, de vannak olyan hátrányos helyzetű kistelepülések, ahonnan nagyon sokat kellene utazniuk a gyerekeknek a legközelebbi uszodához. Természetesen előrébb tartunk az úszásoktatás terén, mint amikor még nem működött semmilyen program. Tehát örülni kell a kezdeményezésnek, de tudni kell, hogy más az úszástudás és más a vízbiztonság. Látom, hogy a program keretében buszok vásárlása is szerepel, ami a gyerekek utaztatását szolgálja. Az az igazság, hogy még van hová fejlődni, mert jelenleg hazánkban az emberek úszástudása igencsak gyengécske. A kormányzat pedig érzi, hogy ezen a téren lépni kell. Az úszásoktatás akkor lenne igazán hatékony, ha hosszú távra szólna – fogalmazott Bagyó Sándor.

Csak az alapokat

Több általános iskolában is érdeklődtünk, hogy jelenleg mi a helyzet a gyerekek úszásoktatása terén. Mint megtudtuk, az úszás valóban része a Nemzeti alaptantervnek, és a másodikos, valamint a hatodikos gyerekek vehetnek részt kéthetes, azaz 10 órás úszásoktatáson. A gyerekeket buszok szállítják a legközelebbi uszodába. A pedagógusok szerint a két hét kiválóan alkalmas arra, hogy a diákok megszeressék a vizet és elsajátítsák az alapokat, de utána rendszeresen kellene járniuk uszodába, hogy biztonságosan mozogjanak a mély vízben. Ehhez azonban már a szülő akarata és anyagi támogatása szükséges. Az Úszó Nemzet Program sok gyereket juttat majd el olyan szintre, hogy nyaraláskor ne történjenek tragédiák, vélekedtek a pedagógusok.

(A borítóképen: Egy éve még csak ismerkedtek a vízzel a tokaji kisdiákok)