„Januártól mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól a 25 év alatti fiatalok, és a kormány megemelte a minimálbér és a szakmunkás-minimálbér összegét is. A minimálbér 200 ezer forintra, a szakmunkás-minimálbér összege 260 ezer forintra növekedett” – ismertette hétfői sajtótájékoztatóján Csöbör Katalin országgyűlési képviselő.

Ezek a változások fontos társadalmi rétegeket érintenek. Ahogy a helyi gazdaság dinamikus fejlődése is elsődleges fontossággal bír az itt élőknek, amit nagymértékben sikerült előmozdítani az elmúlt években. A képviselő szerint a baloldali vezetés alatt cégek zártak be, leépült a gazdaság. Ezt a negatív trendet sikerült 2010 után megfordítani, és mára növekedési pályára állni, amit igazolnak az azóta idetelepült vagy telephelyeiket éppen építő cégek és az általuk létrehozott munkahelyek.

Számos beruházás

Leszögezte: a fejlődés látványos, a megkezdett utat folytatni kell. „Mi itt Miskolcon pontosan tudjuk, hogy ha munka van, minden van” – mondta a képviselő, emlékeztetve arra, hogy korábban számos cég és intézmény bezárt a baloldali vezetés alatt – a Diósgyőri Acélművek, Lyukóbánya, még a selyemréti strand is –, az utóbbi évtizedben sikerült megfordítani ezt a negatív trendet, egészen más irányt vett az ország, benne Miskolc és környéke is.

„Számos beruházást tudtunk idehozni, sok új munkahelyet teremtve ezzel a térségben. A célunk az, hogy minél több és erősebb, világszinten is elismert befektetőknek adhasson helyet a városunk és környéke, ezzel növelve a munkahelyek számát, megélhetést adva a családoknak” – tette hozzá.

Csöbör Katalin úgy látja, hogy a megfelelő infrastruktúrával, többek között az úthálózat fejlesztésével, vonzó befektetési célponttá sikerült tenni a térséget. Nem véletlen, hogy a kínai Chervon Autó Kft. a miskolci mechatronikai parkban építi meg új, 50 millió eurós üzemét, mintegy 150 új munkahelyet létrehozva. A cégnek ez lesz az első Kínán kívüli üzeme. De említésre méltó a Magyar Posta regionális logisztikai központja is, amely Alsózsolcán talált helyet magának, csakúgy, mint az Arnyeszt Group orosz kozmetikai cég, amely 18 milliárd forintos beruházással gyártóbázist hoz itt létre, 256 embert foglalkoztatva.

Megemelt minimálbér

„A baloldal miniszterelnök-jelöltjével, Márki-Zay Péterrel ellentétben mi igenis fontosnak tartjuk a minimálbért és a szakmunkás-minimálbért és azt, hogy ezek minél magasabbak legyenek. Ezért is támogattuk a minimálbér 200 ezer forintra, a szakmunkás-minimálbér 260 ezer forintra emelését. Ez a minimálbér magasabb, mint a Gyurcsány-kormány idején a 2010-es magyar átlagbér volt. Ráadásul a 25 év alattiaknak idén januártól nem kell jövedelemadót fizetniük sem, ez azt jelenti, hogy több tízezer forinttal marad több a pénztárcájukban. Ez szöges ellentéte annak, amit kormányzása idején Gyurcsány Ferenc üzent a fiataloknak: »hogyha nem tetszik, el lehet menni«, itt lehet hagyni az országot” – ismertette.

Támogatni a fiatalokat

A Fidesz–KDNP-kormány és képviselői egészen mást szeretnének; támogatni a fiatalokat, ezért vezették be ezt az adókedvezményt is, mert azt szeretnék, hogy itt a hazájukban, Magyarországon boldoguljanak. „Nem hagyhatjuk, és nem is fogjuk hagyni, hogy ez a gyurcsányi szemlélet kerüljön ismét hatalomra, és újra a tönk szélére sodorja az országot” – fogalmazott az országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón.

(A borítóképen: Csöbör Katalin szerint a megkezdett utat folytatni kell)