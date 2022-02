Az egyetemet működtető alapítvány kuratóriuma az oktatókkal, hallgatókkal közösen hozhat döntéseket, amely megerősítette az intézmény önállóságát, folytatta Veres Pál, Miskolc polgármestere, aki az Universitas Miskolcinensis Alapítvány kuratóriumának tagja. Elmondta: az intézmény önállósága a modellváltásának köszönhetően megerősödött, a közös munka egészen új távlatokat nyitott az egyetem fejlődésében. Napjainkban a gazdaság szereplői benyújthatják az igényüket egy felsőoktatási intézmény felé arra vonatkozóan, hogy milyen képzésekre van szükségük. Korábban ezekre a kihívásokra hosszú ideig tartott reagálnia az egyetemnek, most viszont akár hónapok alatt is tud változtatni vagy finomítani a képzési struktúrán. A mai világban nagyon fontos a rugalmasság, emelte ki az Universitas Miskolcinensis Alapítvány képviseletében Veres Pál. Hozzátette azt is: az intézményfenntartó alapítvány által létrehozott ösztöndíjprogramban tehetséges, de szociálisan rászoruló hallgatókat támogatnak. Több mint száz hallgató pályázott, az idei tanévben először 64 hallgató kap havonta ötven-ötvenezer forintot tíz hónapon keresztül. Az esemény az egyetem Facebook-oldalán keresztül visszanézhető.

(A borítóképen: Ördög Nóra, prof. dr. Horváth Zita és Veres Pál tájékoztatott)