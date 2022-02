Közel két évtizede Angliából indult el a házasság hete kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben a házasság és a család fontosságára irányítja rá a figyelmet. Idén február 13–20- ig rendezik meg a programsorozatot.

– A házasság hete alapvetően civil kezdeményezés, ami mellé odaállt az egyház, mert értékesnek tartjuk. Viszont hazánkban is rengeteg civil szervezet és önkormányzat tart rendezvényeket a tematikus hét jegyében – mondta Bodnár Dániel atya, az Ózdi Görögkatolikus Parókia parókusa. – Ilyenkor is összefogunk velük, mert közös az ügyünk és érdekünk.

Mindenki felé nyitott

– A házasság hetét hat éve rendezzük meg egyházközségünkben, amióta idekerültem az Ózdi Görögkatolikus Parókiához, mert szükségét érezzük, hogy beszéljünk erről a fontos témáról. A meghirdetett programjainknak mindig van egy játékos eleme, hogy a hozzánk betérő párok minőségi időt tölthessenek együtt. Lényeges szempont, hogy a célközönségünk nem csupán az egyházközség tagjai. A korosztály is vegyes, az idei filmklubunk témája például a kísértés, ami mindenkit érinthet. A házassági problémák, buktatók megbeszéléséhez pedig segítségül hívjuk a pasztorálpszichológia tudományát. Ennek kapcsán kérjük híveinket, hogy szólítsák meg világi ismerőseiket, hogy segíthessünk nekik, nem feltétlenül csak a házasság hetében – tudatta a parókus.

A házasságra való felkészítést korán, már kamaszkorban elkezdik.

– A középiskolában hitoktatáson és ifjúsági hittanon beszélünk először a házassági elköteleződésről. Az esküvő előkészítésében fontos mozzanat a jegyesoktatás, amely alkalmas arra, hogy még a legvégső döntés előtt átbeszéljük a felvetődő kérdéseket a jegyespárral. Később, hogyha eljönnek az egyház közösségébe, ott tudnak találkozni olyan házaspárokkal, akik lehetséges, hogy hasonló kihívásokat már sikerrel megoldottak. Amikor merünk beszélni a házasság értékéről, az mások félelmeit is képes eloszlatni – emelte ki az atya.

A görögkatolikus egyházban sok szimbólum van jelen az esküvői szertartásban is.

– A házasságkötés szertartásának része a koronázás mozzanata, amikor a menyasszony és a vőlegény egyegy koronát kap. Mi úgy tekintünk a házaspárra, mintha szövetségükkel önálló ország születne meg, amiben a vőlegény a király, a menyasszony pedig a királynő. A szertartást hangszer nélkül, énekhanggal kíséri a kántor, és az egész közösség imádkozik a házaspárért. Az utóbbi években a görögkatolikus egyházban is nőtt a házasságkötések száma. Sokan azt mondják, hogy ez a magyar kormány családtámogatási rendszerének is köszönhető. Emellett azt is látjuk, hogy az egyházi házasságot kötő házaspárok között, akik komolyan veszik a fogadalmukat, kevesebb a válás – hangsúlyozta az atya.

(A borítóképen: Görögkatolikus házasságkötés Ózdon)