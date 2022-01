Az ominózus eseményt az interneten, egy Facebook-csoportban szerveződő közösség ötlete nyomán hirdették meg, és meghívták rá Viszokai Istvánt, Mályi polgármesterét. Az emberek – akik közel százan megjelentek a helyszínen – , nagy része üdülőtulajdonos, de voltak többen olyanok, akik a tópart közeli utcák bejelentett mályi lakosai.

Nem lesz szabad lejáratuk?

Több mint 50 éve van nyaraló a Mályi-tó partján a családjának, rengeteg gyermekkori és felnőttkori emlék fűzi Báthory Csongort oda, aki a tóparti találkozó egyik szervezője volt. Ott tanultak meg úszni a gyerekei, és azt szeretné, ha az unokái is használhatnák majd a tavat, vagy nézhetnék ott a naplementét.

Három témában kérte, hogy meghallgassa őket a polgármester: hogy mikor lesznek rendbe téve a poros, gödrös utak a tópart környéki utcákban, illetve a 2021 nyarán átadott, a korábbi szabadstrandból kialakított, felújított és fizetőssé vált létesítmény szerződése, végül pedig annak a tóparti területnek a sorsa, melyet az üdülőtulajdonosok szerint az önkormányzat el szeretne adni a jelenlegi strand jobb és bal oldalán. A fórumot ezek közül az egyik telekre szervezték meg, mely egyébként a távolsági busz fordulója. Korábban levelet fogalmaztak meg az önkormányzat felé, amelyet eljuttattak a polgármesternek, de érdemi válasz eddig nem érkezett – hangsúlyozta Báthory Csongor.

A beszélgetés nem indult túl baráti hangulatban, rögtön záporozni kezdtek a felháborodott ingatlantulajdonosok sérelmei a polgármesterre. Majd egymás szavába vágva erősítették meg többen ugyanazokat a gondolatokat, szinte esélyt sem adva annak, hogy Viszokai István reagáljon ezekre.

Húsz éve vették a nyaralójukat azzal a céllal, hogy majd unokáikkal itt tölthessék a tóparton a nyarakat, most azonban úgy tűnik, ez nem fog megvalósulni, legalábbis nem abban a formában, ahogyan szerették volna – mondta az egyik hölgy, aki az utak katasztrofális állapotával kezdte mondandóját, majd áttért a többi kérdésre is. Egy másik idősebb úr is felszólalt, aki alátámasztva az előzőeket hozzátette, ők 48 éve vettek itt portát, számára a tó közelsége volt mindig is vonzó, de attól fél, ezt most elveszik tőle. Amelyre a legtöbb üdülőtulajdonos panaszkodott, és amely a legnagyobb felháborodást váltotta ki, az az eladni kívánt terület a tó partján, mely állításuk szerint az utolsó szabad lejáró a tóhoz. Illetve innen még egy darabig lehet sétálni a tó partján, ugyanis az már régóta nem körbejárható. Azt is hozzátették, a tó az jár nekik, azért vettek Mályi üdülőövezetében telket, hogy ezt élvezhessék, nem is beszélve arról, hogy így ingatlanaik értéke is lecsökken.

Viszokai István a jelenlévőknek elmondta, hogy tavaly tavasszal és ősszel is tartottak közmeghallgatást, azonban egyik alkalommal sem jöttek el az ezúttal itt lévő háztulajdonosok, hogy elmondták volna véleményüket az önkormányzat intézkedéseiről, tevékenységéről vagy annak hiányáról. Létezik a kéthavonta megjelenő „Mályi Panoráma” elnevezésű újság, amelyben minden információ megtalálható, de más digitális kommunikációs csatornákat is használnak – hívta fel a figyelmet a polgármester.

Évtizedek óta húzódó

Azt is hozzátette, hogy az újságot a téli hónapokban nem terítik az üdülőövezetben a nyomdai költségek miatt. A legtöbb probléma, amit felvetettek, nem új keletű, a korábbi településvezetők és testületek idején sem volt megoldott. A telket, amelyen a buszforduló áll, valóban el akarták adni három részre osztva, melyeket három különböző vevő kívánt megvásárolni az önkormányzattól. Ezzel az volt a céljuk, hogy ott állandósuljon a rend, ne legyen szemét, amit folyamatosan nekik kell eltakarítaniuk.

A rend fenntartásához nincs elegendő munkaerő, vagyis közfoglalkoztatott munkatárs. A stranddal kapcsolatos észrevételekre reagálva a polgármester elmondta, hogy nem kijelölt helyen tilos a tóban fürödni. Azt jogszabály is előírja, hogy csak ott lehetséges ez, ahol van üzemeltetője a strandnak. Igaz, hogy most már belépőjegyet kell váltani ahhoz, hogy fürödhessenek a korábban hosszú évekig szabadstrandként használt területen, de kedvezményt is kapnak az ott lakók, hiszen naponta egyszer ingyen mehetnek be. Az utak állapotának javítására a polgármester ígéretet tett, de azt is hozzátette, ezt csak akkor tudják megvalósítani, ha pályázatot nyernek. A tóparton lévő öt kilométeres útszakaszból eddig 1,8 kilométert tudtak aszfalttal borítani, de a munkálatokat ismételni kell hamarosan. A fennmaradó nagyjából három és fél kilométer út aszfaltozásának költsége 350-400 millió forint.

Nem adják el

A polgármester cikkünk megjelenése előtt tudatta velünk a legfrissebb hírt, hogy időközben mindhárom vevő elállt a vételi szándékától, így a terület egyelőre marad önkormányzati tulajdonban, nem lesz beépítve és továbbra is szabadon megközelíthetik a lakók, illetve üdülőtulajdonosok, így azonban semmilyen felelősséget nem tud vállalni azért, ha ott bármilyen kellemetlenség történik az odatévedő idegenek miatt. Illetve a tóban fürdés továbbra sem engedélyezett hivatalosan.

(A borítóképen: A szabadtéri fórumon Viszokai István polgármester igyekezett megnyugtatni az embereket)