Rendkívül sikeres volt a hónap első hetében végrehajtott oltási akció, ugyanis 3 nap alatt több mint 135 ezer oltást adtak be, amelynek a kétharmada már a harmadik dózis volt – jelentette be György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. Dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos tájékoztatása szerint az oltásokat mindenki felveheti az oltási akciónapok keretében akár az oltóponton, akár a háziorvosnál, és továbbra is elérhető mind az ötféle hatékony és biztonságos vakcina.



Megyénkben zavartalan



A szerencsi kistérségi oltóponton több mint 100 ember vette föl az oltást január első hétvégéjén. Bár az oltások iránti érdeklődés lanyhult a decemberi oltási kedvhez képest, mégis indokolt volt a járási székhelyen megnyitni az oltópontokat, mert a helyieknek és a környékbelieknek is könnyebbséget jelent, hogy nem kell a megyeszékhelyre beutazniuk az oltást beadatni – nyilatkozta lapunknak dr. Bobkó Géza. Az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet igazgató főorvosa hozzátette: az oltakozók nagy része már a harmadik, 10 százaléka pedig még csak az első dózist kérte. Kiemelte: a megrögzött oltáselleneseket szinte lehetetlen meggyőzni, ők inkább csalnak, kivéve, ha nincs valami kényszerítő körülmény. A gyermekek oltásával kapcsolatban az intézményvezető elmondta, hogy az 5–11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a vakcinát igénylő házi gyermekorvosoknál. Dr. Bobkó Géza arra figyelmeztet, hogy a harmadik oltás legalább annyira fontos, mint az első, érdemes tehát beadatni. Ez nagyon fontos azoknak, akik esetében legalább négy, de legfeljebb hat hónap telt el az alapimmunizáció óta, hiszen a második oltás után három-négy hónappal csökken a szervezet immunvédelme. Az emlékeztető oltás pedig megemeli a szervezet védekezési szintjét.



Regisztráció nélkül



Nagyné Kántor Judit, a Tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet főigazgatója úgy tájékoztatta lapunkat, hogy intézményükben az elmúlt hétvégén 386-an kérték az oltást, akik között szórványosan fiatalok is előfordultak. Az elmúlt három nap tapasztalata alapján a főigazgató elmondta, hogy az oltakozni vágyók élnek azzal a lehetőséggel, hogy regisztráció és időpontfoglalás nélkül is beoltanak mindenkit, hiszen nagyságrendekkel többen érkeznek előzetes bejelentkezés nélkül az oltásra. A decemberi oltakozási kedv ebben a járásban is magasabb volt, mint január első hétvégéjén, amelynek a főigazgató feltételezése szerint az lehet az oka, hogy azok, akik ténylegesen föl akarták venni az oltást, már tavaly decemberben megtették azt.

Sikeresnek tartják a hónap első hetében végrehajtott oltási akciót az idei évtől oltóközponttá nyilvánított tokaji Dombi Sámuel Kistérségi Egészségközpontban. Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna ügyvezető igazgató elmondta, hogy az elmúlt hét három napján 60 fő vette fel az oltást a rendelőintézetben, ami a térség háziorvosainak rendkívül nagy aktivitása mellett szép eredménynek számít. Kiemelte: Az oltást kérők többnyire már a harmadik dózist igényelték, de akadtak olyanok is, akik még csak az elsőt. Mint mondta: ennek oka az új variáns gyors terjedése lehet.

A kijelölt oltópontokon kívül a háziorvosok is oltanak a rendelőintézetekben. Erdőhorváti, Háromhuta, Komlóska településről 12-en oltatták be magukat, akik közül legtöbben a harmadikat kérték az elmúlt héten – közölte lapunkkal dr. Velejti Gabriella, Sárospatak V. számú felnőttháziorvosi körzetének háziorvosa.



Mától folytatódnak



Az oltási akciónapok januárban is folytatódnak minden hét második felében csütörtökön és pénteken délután, valamint szombaton egész nap. A kórházakban, a szakrendelőkben és a háziorvosoknál is fel lehet venni az oltást előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval, és emellett a háziorvosok is oltanak. A központi oltópontokon öt vakcina közül lehet választani. György István a negyedik oltás kapcsán tájékoztatójában azt mondta: az operatív törzs részletesen foglalkozott a negyedik oltás kérdésével, jelenleg a nemzetközi tapasztalatokat elemzik, és ezek alapján hamarosan döntés születik arról, hogy szükség lesz-e negyedik oltásra.



(A borítóképen: Január négy hétvégéjén a háziorvosoknál is beadathatjuk az oltást regisztráció nélkül)