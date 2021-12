A kormány november végén kezdeményezett először oltási akcióhetet, amelyet a nagy sikerre való tekintettel december 12-ig meghosszabbítottak. Az idősek számára különösen jó lehetőség, hogy regisztráció nélkül oltathatják be magukat. Megyénkbeli idősügyi vezetők mondták el véleményüket, tapasztalataikat.

– Szerintem ezt már régebben is be kellett volna vezetni, és teljesen kötelezővé tehetnék az oltást – fejtette ki Szőnyi Gáborné, az „Életet az éveknek” nyugdíjasszövetség leköszönő megyei elnöke. – A kistelepüléseken élők számára, ahol esetleg nem használnak internetet, számítógépet, nagy segítség, hogy nem szükséges online regisztrálni az oltásra. Hozzájuk lassabban jutnak el az információk is, inkább csak a televízión, rádión keresztül. Engem a háziorvosom tájékoztatott a második, harmadik oltással kapcsolatban, és nála is felvehettem ezeket. Viszont ahol helyben nincs háziorvosi ellátás, ott a lakóknak jó lehetőség most ez az akcióhét.



Valós igényre válasz



Némelyek már korábban is próbálkoztak a regisztráció nélküli oltakozással.

– Nagyon szerettem volna hozzájutni a harmadik oltáshoz is, de a háziorvosi rendelőben még nem kaptak oltóanyagot – mesélte Czimer Sándorné, a nemzetközi Kiwanis Club hálózat miskolci egyesületének elnöke. – Emiatt döntöttem úgy, hogy elmegyek egy oltópontra a megyei kórházba regisztráció nélkül, még az oltási akcióhét előtt. Haza is küldtek volna, de erősködésemre és idős koromra való tekintettel végül megkaphattam a vakcinát. Ez is mutatja, hogy az akcióhét remek lehetőség, mert sok idős nem tud számítógéppel regisztrálni. A vidéken élők körében többen vannak olyanok, akiknek megfelelő eszköze sincs ehhez.

Eddig fiatalabb rokonaikat kellett megkérni a regisztrációhoz.

– A mi területünkön az idősek nagy része már be van oltva, sokan már a harmadik oltást is felvették – mondta Vida Lászlóné, a Dél-Borsodi Idősügyi Tanács elnöke. – Az oltási akcióhetet egyébként Mezőcsáton és Tiszaújvárosban szintén megtartják a rendelőintézetekben, ahová a környező kistelepülésekről is érkeznek. Sok helyről az önkormányzat hozza az embereket busszal.

Az idősek közül azok éltek most az akcióhét adta lehetőséggel, akik nem értenek a számítógéphez, és másoktól sem kaptak eddig segítséget a regisztrációhoz. Egy kicsit nekem is nehezen ment a bejelentkezés, de megkértem rá a gyerekeimet. Az időseket családtagjaik miatt is pozitívan érinti az oltási akcióhét.

– Jó dolognak tartom a lehetőséget és azt is, hogy meghosszabbították, mert az idősek között többen vannak olyanok, akik nem mozognak otthonosan a komputerhasználatban. Klubunkban már majdnem mindenki megkapta a harmadik oltást is, amit fontosnak tartunk – számolt be Greutter Zoltánné, a Martin-kertvárosi Nyugdíjas Klub vezetője, a miskolci Idősek Tanácsának tagja. – Viszont a családtagjaink körében az akcióhét kapcsán most jobban felpörgött az oltakozás. A helyszínen várakozni kell, de pénteken ez csak 20 perc volt a megyei kórházban. Azóta, hogy itt és a háziorvosnál egyaránt fel lehet venni a harmadik oltást, az online regisztráció teljesen értelmét vesztette.



(A borítóképen: Az idősebbek nagy arányban vették igénybe az oltási akcióheteket)