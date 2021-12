– Az önkormányzat ezen a helyen megvásárolt egy romos ingatlant, amelynek az elbontása, eltakarítása megtörtént, ezután pedig megkezdtük a parkoló kialakítását – fogalmazott Jeddi József. – A területen lesz egy parkosított rész, ahová fákat ültetünk és utcai bútorokat is ki fogunk helyezni. Az előkészítő fázis után jön majd a salakozás, jövőre pedig az időjárás függvényében a burkolatot is rá tudjuk majd helyezni. Fontosnak tartjuk, hogy a temető környékén csökkenteni tudjuk majd a zsúfoltságot, de arra is gondoltunk, hogy a Járási Hivatalba érkező ügyfelek is használhatják majd. Ez a parkoló tehát kettős célt szolgál majd a jövő esztendőtől.