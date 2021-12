Szerdán ellátogattunk a helyszínre. Az iskola igazgatója nem kívánt az Északnak nyilatkozni, azt mondta, csak a rendőrségnek köteles információkat adni. Az intézmény előtt azonban találkoztunk diákokkal, akik elmondták, hogy a mostani kutyatámadás nem az első volt, tavaly az egyik tanárnőt támadták meg az ebek. A kislány a buszmegálló felől igyekezett az iskolába, amikor elkapták a kutyák. A tanulók is azt állították, hogy a megvadult ebek valószínűleg a teniszpályáról szöktek ki, de van, aki olykor kóbor kutyákat is lát a környéken. Most több gyerek is félve megy az iskolába, mert tartanak az újabb támadástól. Az iskola előtt találkoztunk egy szülővel is, aki elmondta, felháborító, ami történt. Minden kutyatulajdonosnak tisztában kellene lennie azzal, hogy milyen természetű a kutyája, és annak megfelelően tartani.