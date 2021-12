– Ez a beruházás, ami most kezdődik, 2,7 milliárd forint értékű lesz – hangsúlyozta a főigazgató. Szólt arról is, hogy korábban már megközelítőleg 1 milliárd forint fejlesztést is végrehajtottak a központban, részben állami forrásból, részben pedig adományoknak köszönhetően. – Most bővítjük az intenzív osztályt, a műtőket, és megépül az összekötő híd a Csillagpont épülete és a gyermekegészségügyi központ között, így a helikopter-leszállópályát híd köti majd össze a műtőblokkokkal és az intenzív osztállyal. Ez azt jelenti, hogy a sürgős szállítást igénylő gyermekek esetében közvetlenül elérhető lesz az ellátórészleg – húzta alá a főigazgató.