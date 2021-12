Az oltatlanok – még a mostani szigorítások előtt -, már egy héttel korábban sem mehettek akárhova – mondta Nagy Gabrilella. A Miskolcról elszármazott hölgy jelenleg Felső-Ausztriában, Bad Ischl városában él. A gyönyörű helyen, az Alpok lábainál elhelyezkedő kisváros nem hasonlítható össze Bécs fővárosi nyüzsgésével, de itt is érezhető az oltottak és oltatlanok közötti feszültség. Hatalmas viták vannak a két tábor között – jegyezte meg Gabriella. Ő már két Pfizer oltáson túl van, a legutóbbit júniusban kapta, a napokban pedig a harmadik oltást is felveszi, amely szintén a Pfizer vakcinája lesz. Hozzátette: valamennyi vakcina elérhető náluk, ami Magyarországon is, kivéve a Szputnyikot. Aggódik azok miatt, akik nem akarják beoltatni magukat, mert több olyan oltatlan ismerőséről is tud, akik mostanában fertőződtek meg és nagyon rosszul vannak. A mostani lezárással kapcsolatban Gabriella elmondta, hogy egyre nehezebben éli meg a bezártságot. A korábbi „lockdown” miatt is szorongásos tünetei vannak, sokszor akkor sem akar kimozdulni a lakásból, amikor egyébként lehetne.