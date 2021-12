„Konzorciumi partnerként a foglalkoztatási paktumban olyan tevékenységeket végeztünk, amelyek elsősorban a vállalkozói és a munkaadói oldalt segítették” – nyilatkozta lapunknak Lenártek András, a BORA 94 Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Két témakörben is próbáltuk helyzetbe hozni a vállalkozásokat. Az egyik a helyi termékfejlesztés, amely kapcsán műhelyfoglalkozásokkal segítettük a helyi termelőket tevékenységük sikeresebbé, biztonságosabbá tétele érdekében. Ezenkívül létrehoztunk egy megyei adatbázist, és a termékek népszerűsítése érdekében korszerű megyei honlapot hoztunk létre számukra. Volt befektetésösztönzési programunk is, itt elsősorban szakavatott előadók segítségével a nagyobb önkormányzatok számára biztosítottunk ismereteket, akik a befektetők vonzásának kulisszatitkaiba avatták be az érintetteket.