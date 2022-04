Az elsődleges adatok szerint 2022. április 2-án 10 óra körül, a 25-ös számú főúton, Sajópüspöki külterületén egy kisbusz vezetője nem az útviszonyokhoz igazította a jármű sebességét, így a nedves útfelületű kanyarban megcsúszott, majd lesodródott az útról. A balesetben öten könnyen megsérültek - négy gyermek és egy felnőtt -, míg egy idősebb nő nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az Ózdi Rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit.

Vegye be lassan! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a napokban figyelmeztetést adott ki, a kanyarodási szabályok betartásának fontosságáról. A megye illetékességi területén ugyanis az elmúlt időszakban több olyan közúti közlekedési baleset is történt, melynek oka a kanyarodás szabályainak megsértése volt. A csapadékos időjárás során különösen fontos a körültekintő közlekedés minden tekintetben. A megye közútjain 2022 márciusáig 18 személyi sérüléssel járó baleset történt a kanyarodás szabályainak be nem tartása miatt, míg az elmúlt év ugyanezen időszakában 11 ilyen eset volt. Ezek a számok az anyagi kárral járó balesetek tekintetében is növekvő tendenciát mutatnak, azaz idén már 127 esetben történt az előbbi okra visszavezethető baleset, míg a tavalyi év márciusáig 110 baleset történt.