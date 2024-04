A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács adatai szerint a színes tasakos kiskerti vetőmagokból mintegy 20 millió darab talál gazdára, mintegy 5 milliárd forint értékben ebben az időszakban. A legnagyobb mennyiségben a klasszikus zöldségfajokat vásároljuk. Van miből válogatni, hiszen a hazai házi kerti vetőmag-piac kínálata meghaladja az 1000 fajtát.

Legnagyobb mennyiségben a klasszikus zöldségfajok - sárgarépa, petrezselyem, uborka, cékla, cukkini, zöldborsó, csemegekukorica - vetőmagjai találnak gazdára. A gasztrokultúra fejlődésével megnőtt azonban a kereslet a különleges zöldségfélék: chilipaprikák, koktélparadicsomok, salátafélék, valamint a fűszernövények közül a lestyán, a kapor és a bazsalikom számos fajtája iránt.

Kedvelt és könnyű a paradicsom

F. Nagy Zsuzsanna, a Zöld Kapcsolat Egyesület elnöke kérdésünkre elmondta, a kezdő kertészkedőknek érdemes a paradicsom, borsó és bab vetőmagokkal próbálkozni. A paradicsommal nincsen nehéz dolgunk, mert ha a termését elhullajtja ősszel, az tavasszal magától is több palántát hajt. Alapból is a paradicsomra, uborkára, paprikára figyelhető meg a nagyobb kereslet, hiszen a magyar ember zöldségként nagyon szívesen fogyasztja őket, ezért nagyobb mennyiségben termeli is ezeket a növényeket.

Természetesen a chilipaprikának is van létjogosultsága, de azt inkább élvezeti forrásként fogyasztjuk egy, két magot vagy palántát ültetve, kisebb mennyiségben. Az egyesület által szervezett magbörzéken az a tapasztalat, hogy a helyben klimatikusan alkalmazkodott fajták sikeresebben teremnek.

Figyeljünk a tárolásra

Fontos figyelnünk arra is, hogy a tasakos vetőmag megfelelő tárolási körülmények között őrzi meg csírázóképességét az érvényességi idején belül. Felhasználásig száraz, hűvös körülmények között kell tárolni. Nem célszerű hűvös, dohos, magas páratartalmú helyiségben tartani a tasakokat.